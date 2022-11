Barbara Nowak mówiła nt. religii na pierwszych i ostatnich lekcjach. Teraz się tłumaczy RPO

Zobacz wideo Girzyński: Wzajemna niechęć Ziobry i Morawieckiego jest powszechnie znana

W październiku na Jasnej Górze w Częstochowie małopolska kuratorka oświaty Barbara Nowak wzięła udział w konferencji "Prześladowany jak katolik", podczas której przekonywała, że lekcje religii nie powinny być prowadzone w szkole na pierwszej lub ostatniej godzinie, ponieważ wtedy młodzież unika uczęszczania na zajęcia.

W tej sprawie na wniosek posłów Koalicji Obywatelskiej interweniował zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk. Zwrócił on uwagę, że określanie warunków organizacyjnych lekcji religii i etyki w szkołach należy do wyłącznych kompetencji dyrektora szkoły. Jednocześnie poprosił Barbarę Nowak o wskazanie podstawy prawnej wydawania dyrektorom zaleceń w tym zakresie.

Barbara Nowak: To nie było zalecenie, a przypomnienie

W czwartek na stronie RPO pojawiła się odpowiedź od małopolskiej kuratorki oświaty. "W rozumieniu Prawa oświatowego Małopolski Kurator Oświaty nie wydał żadnego zalecenia dot. 'nieumieszczania lekcji religii na pierwszych i ostatnich godzinach lekcyjnych'" - podkreśliła Barbara Nowak. Jak dodała, było to "przypomnienie" dyrektorom szkół o ich obowiązkach w zakresie przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, także tego mniej znanego, jakim są gwarancje dane Kościołowi katolickiemu przez Rzeczpospolitą Polską.

"Jest to szczególnie istotne w czasie, kiedy wobec dyrektorów adresuje się coraz silniejsze roszczenia odnośnie tworzenia w planach zajęć rozwiązań preferujących uczniów nieuczęszczających na lekcje religii, zapominając przy tym, że prowadzi to do ograniczenia praw Kościoła katolickiego" - napisała małopolska kuratorka. "Wskazuję wielokrotnie dyrektorom szkół, że działanie nastawione na celowe umieszczanie lekcji religii na początku lub na końcu rozkładu dziennego lekcji wiąże się z degradacją przedmiotu i wręcz zachętą do rezygnacji z lekcji religii" - dodała.

"Jako Małopolski Kurator Oświaty uważam żądania posłów za dyskryminujące katolików i wszystkich rodziców uczniów, którzy wyrazili wolę uczestniczenia ich dzieci w lekcjach religii, a także nauczycieli katechetów poprzez godzenie w godność pełnionego przez nich zawodu" - zakończyła.

