Synoptyk dodał, że w sobotę opady deszczu spodziewane są w większości kraju, prognozowane jest także ochłodzenie. - W sobotę przewaga chmur i opady deszczu, głównie w pasie od Warmii i Mazur przez centrum po Górny Śląsk i Małopolskę. W tych regionach może spaść od 10 do 15 litrów wody na metr kwadratowy, a w Karpatach nawet 25 litrów wody na metr kwadratowy. Będzie chłodniej. Temperatura maksymalna od 7 stopni na północnym wschodzie do 12 stopni na Podkarpaciu i Pomorzu Zachodnim - mówił Michał Folwarski.

W nocy z soboty na niedzielę front atmosferyczny zacznie przemieszczać się na wschód Polski. Tylko na krańcach wschodnich nie powinno padać. Na zachodzie mogą pojawiać się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 1 stopnia na zachodzie i w kotlinach karpackich do 8 stopni na południowym wschodzie. Najzimniej w kotlinach sudeckich - tam od 0 do minus 2 stopni.

Pogoda w weekend nie będzie najlepsza

Synoptyk zapowiedział, że w niedzielę w ciągu dnia będzie jeszcze chłodniej, niż w sobotę, ale także pogodniej. - Na południowym wschodzie zachmurzenie duże i zanikające opady deszczu, na pozostałym obszarze kraju pogodnie. Jednak na zachodzie początkowo mogą jeszcze utrzymywać się gęste mgły. Temperatura maksymalna: od 6 stopni w kotlinach podkarpackich do 11 stopni na zachodzie - powiedział Michał Folwarski.

W sobotę w Sudetach i w Karpatach prognozowane są opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Natomiast w niedzielę w Tatrach i w Beskidach będzie padał śnieg.

