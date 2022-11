Koszalin. Jechał po chodniku i groził pobiciem. Agresywny kierowca usłyszał zarzuty

Kierowca samochodu marki Jeep jeździł w piątek w centrum Koszalina (woj. zachodniopomorskie) po chodniku i ścieżce rowerowej. Jego zachowanie zostało nagrane przez innego kierowcę i opublikowane w internecie. Gdy agresor zjechał na ulicę, autor nagrania zaczął na niego trąbić, co wyraźnie rozwścieczyło nieodpowiedzialnego mężczyznę.

Ominął korek i jechał po chodniku. Zaatakował kierowcę, bo zwrócił mu uwagę

Koszalin. Kierowca groził pobiciem, został zatrzymany przez policję

Agresywny kierowca zatrzymał samochód, wysiadł z niego i udał się w kierunku stojącego za nim samochodu, który na niego zatrąbił. - Przeproś szm**o, bo ci wypier**** zaraz za to trąbienie - wykrzyczał mężczyzna. Groził również pobiciem. - Coś ci nie pasuje, że sobie po chodniczku jeżdżę? No pytam się! - domagał się odpowiedzi mężczyzna. Autor nagrania, który został zaatakowany, nie reagował na zaczepki, po czym agresor oddalił się od samochodu i odjechał. Całe zdarzenie zostało opublikowane w serwisie YouTube.

Poszkodowany kierowca zgłosił sprawę policji i przekazał nagranie. Po kilku dniach funkcjonariusze zatrzymali sprawcę. - Kierujący (...) już usłyszał zarzuty i te materiały postępowania w sprawach o wykroczenia zostały przekazane do koszalińskiego sądu - przekazała nadkomisarz Monika Kosiec z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie w TVN24.

Mężczyzna został w piątek przesłuchany również w prokuraturze. Usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych, za co grozi do dwóch lat więzienia oraz zarzut znieważenia policjanta (co miało miejscu już po zatrzymaniu), za co grozi do roku więzienia.

Wynajął samochód i urządził sobie rajd po mieście. Wjechał w ludzi

Koszalin. Agresywny kierowca stracił prawo jazdy, prokuratura nałożyła dozór policyjny

Dodatkowo podejrzany otrzymał 26 punktów karnych, co w praktyce oznacza utratę prawa jazdy, oraz 3 tys. zł mandatu. Monika Kosiec dodała, że zatrzymany zachowywał się agresywnie również wobec innego kierowcy i w tej sprawie też toczy się postępowanie w sprawie kierowania gróźb karalnych.

Koszalińska policja zapowiedziała złożenie wniosku o zastosowanie aresztu wobec mężczyzny. Prokuratura jednak postanowiła, że nie wystąpi do sądu o tymczasowy areszt i nałożyła na kierowcę dozór policyjny oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego - podaje TVN24.