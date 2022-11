Radio Maryja przeprasza za ataki na Jana Pawła II. "Niewiarygodne - to, co robią!"

Radio Maryja zachęca wiernych, by przepraszali w modlitwie za ataki na dobre imię Jana Pawła II. Takie wezwanie na antenie toruńskiej rozgłośni podał kustosz Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Szef Radia Maryja skomentował rzekome ataki krócej: "To jest wprost niewiarygodne - to, co robią!"

