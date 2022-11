Nowy zwyczaj na cmentarzach żydowskich? Ktoś zostawia monety na nagrobkach. "Tak się nie robi"

Kamyk - to w tradycji żydowskiej symbol pamięci, który odwiedzający cmentarz zostawiają na nagrobku zmarłego. Niedawno obok kamyków zaczęły pojawiać się monety, na co szybko zareagowali przedstawiciele Cmentarza Żydowskiego w Warszawie.

To nowe zjawisko. Nigdy wcześniej nie obserwowaliśmy go na cmentarzach. Tylko w Kazimierzu Dolnym, gdzie występuje kilka nietypowych lokalnych zwyczajów związanych z cmentarzem żydowskim przy ulicy Czerniawy, niemających zresztą nic wspólnego ze społecznością żydowską w Polsce

- mówi nam Witold Wrzosiński, dyrektor Cmentarza Żydowskiego przy ul. Okopowej w Warszawie i Członek Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. Dodaje, że w Kazimierzu monety zaczęły na dużą skalę pojawiać się w czasie pierwszego lub drugiego lockdownu. - Wtedy nie było turystów ani dużych wycieczek. Trudno zatem powiedzieć, kto zaczął zostawiać drobne grosze na nagrobkach — przyznaje nasz rozmówca.

Warszawa.

W środę zarządzający warszawską nekropolią opublikowali na Facebooku powyższy apel o niepozostawianie monet na nagrobkach zmarłych. Chcąc przemówić do wyobraźni, napisali, że bliscy Marka Edelmana nie potrzebują dwóch złotych, a do Fontanny di Trevi w Rzymie też już nie wolno wrzucać monet.

Dyskutowaliśmy o tym wewnątrz naszej społeczności. Zastanawialiśmy się nad tym, jak dać znać, że to nam się nie podoba, że to nie jest w żaden sposób związane z tradycją żydowską i że wiele rodzin osób pochowanych pod tymi macewami nie przyjmuje tego miło, kiedy jakieś drobniaki leżą na nagrobkach ich bliskich. Zwłaszcza że nigdzie indziej takich drobniaków nie ma

- podkreśla dyrektor Cmentarza Żydowskiego. Witold Wrzosiński podaje przykład Starych Powązek, gdzie próżno szukać monet pozostawionych przez rodziny zmarłych pod Krzyżem Katyńskim czy tym bardziej na nagrobkach. - Monety pojawiły się w Kazimierzu i to zaczęło się rozprzestrzeniać. Ktoś niedawno widział monety we Wrocławiu, ktoś inny twierdzi, że są także na Pomniku Żydowskich Ofiar Marszu Śmierci w Brzeszczach. U nas się pojawiły na razie w dwóch czy trzech miejscach. To nie jest jeszcze masowe zjawisko, ale chcemy od razu zareagować ostro, żeby była pełna świadomość tego, że tak się nie robi — dodaje nasz rozmówca.

Wrzosiński nie ma wątpliwości, że gest nie jest postrzegany jako coś miłego. - Datki zawsze przyjmiemy, są na nie na cmentarzach specjalne puszki, tzw. cedaka. Natomiast w tradycji jest układania kamyków. I to jest wspaniałe i wzruszające, kiedy przychodzą osoby niespokrewnione z tymi, którzy są pochowani i kładą kamyki czy zapalają znicze — wyjaśnia.

Natomiast monety są dziwne, obce, wyróżniające, wyobcowujące, bo nikomu w Polsce nie kładzie się monet na grobach. A poza tym kojarzą się z nieprzyjemnie. Jest stereotyp, o którym wiemy, że jest popularny, bo ciągle są niestety popularne figurki i obrazki "Żyda z grosikiem". Ta dziwna nowa, nieżydowska tradycja niezbyt przyjemnie łączy się z tym stereotypem. Ani nasi dziadkowie, babcie czy inni bliscy, ani ofiary Zagłady to nie są "Żydki z pieniążkiem", które komuś mają przynieść szczęście

- podkreśla dyrektor Cmentarza Żydowskiego w Warszawie.

