Warszawa. Policjanci kazali Ukraińcowi "wyp***ać". Zapadła decyzja ws. funkcjonariuszy

Pod koniec sierpnia na al. 3 Maja w Warszawie policjanci zainterweniowali w sprawie samochodu zaparkowanego w miejscu z zakazem zatrzymywania się. Auto stało z włączonym silnikiem, a kierowcy nie było w środku. Funkcjonariusze chcieli wlepić mężczyźnie mandat, używali przy tym jednak wulgaryzmów. Jak podaje w czwartek "Wyborcza", policjanci zostali ukarani za swoje zachowanie.

Warszawa. Policjanci kazali Ukraińcowi "wyp***ać". Zostali ukarani

Robert Szumiata, rzecznik Komendy Rejonowe Policji dla Warszawy Śródmieścia, przekazał dziennikowi, że postępowanie w sprawie policjantów zakończyło się ukaraniem ich. - Dostali ostrzeżenie o niepełnej przydatności do służby na zajmowanym stanowisku. Oznacza to, że ich dodatek do służby zostanie na rok obniżony o 20 proc. Przez 12 miesięcy funkcjonariusze nie będą mogli awansować, otrzymywać premii ani żadnych nagród - tłumaczy Szumiata.



Policjanci kazali Ukraińcowi "wyp******ać". Zostali namierzeni [WIDEO]

Policjanci wyzywali Ukraińca podczas interwencji. "Skandaliczne zachowania"

Nagranie z interwencji zarejestrował kierowca samochodu, pochodzący z Ukrainy pan Pawel, który pracuje jako dostawca pizzy. Film został zamieszczony w sieci. Słychać na nim, że z ust funkcjonariuszy padają m.in. takie słowa: "Bo ci zaraz w ryj wywalę", "Za co? Za jajco", "Jak ci się nie podoba, to wyp***aj na Ukrainę".

- Co ja zrobiłem takiego, żeby tak mówić do mnie - dopytywał funkcjonariuszy mężczyzna. W pewnym momencie zapytał także jednego z policjantów, czy ten nie używał alkoholu. - Tak, używał, mogę. I co? - słyszymy w odpowiedzi.

Jak pisaliśmy, w rozmowie z RMF FM rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji Mariusz Ciarka nazwał zachowanie policjantów niedopuszczalnym. - Policjant powinien zachować profesjonalizm i absolutnie są to skandaliczne zachowania - podkreślał.

