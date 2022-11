Szczecin. Policja zatrzymała studenta uniwersytetu. Groził wykładowcy. Media: Planował zamach

Zobacz wideo Uderzył w inne auto, wjechał w sklep na stacji paliw i niemal staranował ludzi. Potem... uciekł

W środę 24kurier.pl poinformował, że "szczecińskie służby zatrzymały studenta, który chciał dokonać zamachu terrorystycznego na Uniwersytecie Szczecińskim" - w mieszkaniu miał mieć "broń i skonstruowaną bombę". Portal powołał się na informacje od studentów.

Anonimowa kobieta miała przekazać serwisowi, że zatrzymany "chciał zabić najpierw wykładowcę, a potem studentów".

Prokuratura postawiła zarzuty

Jak podaje szczecińska "Gazeta Wyborcza", policja potwierdziła, że do zatrzymania studenta rzeczywiście doszło. Mieli ją zawiadomić przedstawiciele uczelni. Nie podaje jednak szczegółów sprawy.

- To był student jednego z wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego - powiedziała z kolei, cytowana przez Głos Szczeciński, prok. Alicja Macugowska-Kyszka z Prokuratury Okręgowej. - Takie zatrzymanie miało miejsce. Zarzuty w stosunku do tego studenta to kierowanie gróźb w stosunku do jednego wykładowcy - dodała. Na razie nie ma więc mowy o zarzutach dotyczących planowania zamachu czy nawet posiadania broni lub materiałów wybuchowych.

Agnieszka Lizak, rzeczniczka prasowa Uniwersytetu Szczecińskiego, przekazała tylko, że "postępowanie w tej sprawie prowadzą odpowiednie ograny ścigania".

