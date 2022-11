Pułtusk. Paweł zginął z rąk nożownika. Miał być przypadkową ofiarą

Do zdarzenia doszło 31 października ok. godz. 20 na ul. Widok w Pułtusku (woj. mazowieckie). 40-letni Paweł stał z kolegami przed blokiem, w którym mieszkał. Nagle pojawił się tam też 53-letni mężczyzna i zaatakował 40-latka, godząc go nożem. Kolega Pawła zaczął uciekać przed oprawcą. Ten pobiegł za nim, grożąc mu śmiercią. Mężczyźnie udało się uciec. Powiadomił policję oraz pogotowie.

Pułtusk. 40-latek zmarł. Podejrzany o morderstwo został zatrzymany

Mimo działań ratunkowych 40-latek zmarł w szpitalu. Policja zatrzymała podejrzanego o atak 53-letniego mężczyznę - mieszkańca powiatu pułtuskiego. Nie stawiał oporu. Podczas przesłuchania przyznał się do winy. Z relacji lokalnych mediów wynika, że Paweł był przypadkową ofiarą i znalazł się w niewłaściwym miejscu i czasie.

"Mundurowi przystąpili do ustalania świadków tego zdarzenia i okoliczności, w jakich do niego doszło. Nad sprawą intensywnie pracowali funkcjonariusze z kilku wydziałów pułtuskiej jednostki. Policjanci zabezpieczali ślady, przesłuchiwali świadków oraz analizowali zebrany materiał dowodowy" - czytamy w komunikacie Komendy Powiatowej w Pułtusku.

53-latek trafił do aresztu. Grozi mu dożywocie

Okoliczności są obecnie wyjaśniane pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Pułtusku. U ofiary przeprowadzono sekcję zwłok, która wykazała, że przyczyną śmierci była rana kłuta serca - podaje portal pultusk24.pl.

Podejrzany o zabójstwo usłyszał od prokuratury też zarzut gróźb karalnych. Sąd zastosował wobec 53-latka areszt na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwa grozi mu nawet dożywotnie pozbawienie wolności.

