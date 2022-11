Ruskowo. 14-latka nagrywała filmik podczas jazdy rowerem. Wpadła pod jadący samochód

Zobacz wideo Obowiązkowe wyposażenie roweru. Policja przypomina, co na pewno sprawdzi, kiedy zatrzyma rowerzystę

Do zdarzenia doszło w środę około godz. 15 na drodze wojewódzkiej 604 w okolicy Ruskowa (woj. warmińsko-mazurskie). Wówczas dyżurny z Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy otrzymał zgłoszenie o wypadku z udziałem samochodu osobowego i rowerzystki.

14-latka nagrywała filmiki. Wjechała na rowerze pod samochód

Według ustaleń policji nastolatka nagle wjechała pod jadący w tym samym kierunku samochód osobowy. W wyniku wypadku 14-latka dostała poważnych obrażeń ciała. Została przetransportowana śmigłowcem LPR do Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.

Kierujący hondą został przebadany alkomatem. 39-latek był trzeźwy. Na miejscu zdarzenia do późnych godzin wieczornych pracowali policjanci ruchu drogowego i grupa dochodzeniowo-śledcza wraz z technikiem kryminalistyki.

Jak ustalili policjanci z KPP w Nidzicy, nastolatka razem z koleżanką jeździły rowerami po drodze i nagrywały filmiki ze swoim udziałem.

Policjanci przestrzegają przed niebezpiecznymi zachowaniami i uczulają, że droga nie jest miejscem do zabawy, ale służy do przemieszczania się w konkretnym kierunku. Funkcjonariusze apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego, aby na drodze patrzyli i słuchali co się wokół nich dzieje oraz ograniczyli korzystanie z przedmiotów rozpraszających uwagę.

"Czasem wystarczy tylko chwila, by doszło do zdarzenia, za które można przypłacić zdrowiem, a nawet życiem. Pamiętajmy, za poziom bezpieczeństwa na drodze odpowiadają wszyscy, którzy z niej korzystają" - apelują policjanci