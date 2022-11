Lekarze z Kępna: Noworodek nie upadł na ziemię. Stan dziecka jest dobry. "Jesteśmy oburzeni"

- Dziecko nie uderzyło o podłogę ani nie uderzyło głową o żaden twardy element. Zsunęło się po ręce położnej ok. 30 centymetrów do miski porodowej - przekazali lekarze ze szpitala w Kępnie (woj. wielkopolskie). Odnieśli się w ten sposób do mylących informacji o przebiegu porodu i upadku noworodka tuż po nim. Podkreślili, że stan dziecka jest dobry, a badania nie wykazały urazów ani krwotoku.

3 Fot . Krzysztof Ćwik / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl