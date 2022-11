Budowa zapory na granicy z obwodem kaliningradzkim. Rzeczniczka SG: Efekt naszego wniosku

W środę szef MON Mariusz Błaszczak poinformował o budowie zapory na granicy z obwodem kaliningradzkim. Budowa rozpoczęła się w gminie Dubeninki. Prace mają przebiegać równocześnie w kilku miejscach.

- Fizycznie zaporę na granicy z obwodem kaliningradzkim będą budować żołnierze, a jej powstanie to efekt naszego wniosku - mówi w rozmowie z portalem natemat.pl mjr Mirosława Aleksandrowicz, rzeczniczka Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Jak podkreśla, zapora "to kolejny element zabezpieczenia granicy Unii Europejskiej, bardzo potrzebny".

Burmistrz Gołdapi o zaporze: Decyzję o budowie oceniam pozytywnie

Portal rozmawiał również z burmistrzem Gołdapi. Gmina graniczy bezpośrednio z obwodem kaliningradzkim. - Wierzymy, że takie decyzje są podejmowane po wcześniejszym dogłębnym przeanalizowaniu danej sytuacji czy danego zagrożenia. Mam więc nadzieję, że Ministerstwo Obrony Narodowej dobrze rozpoznało temat i, moim zdaniem, ta zapora jest potrzebna - mówi samorządowiec. - Patrząc na to, co działo się kilka miesięcy temu i co dzieje się nadal na granicy polsko-białoruskiej, decyzję o budowie zapory oceniam pozytywnie. Uważam, że wyprzedzające działania są potrzebne. Trzeba chronić mieszkańców i odstraszać od siebie zagrożenie. Przykład białoruski – mimo niektórych odmiennych reakcji osób, ugrupowań czy stowarzyszeń - pokazał, że takie działanie było i jest to potrzebne - dodał.

Szef MON wyjaśniał w środę, że zapora będzie przypominała tę wybudowaną w ubiegłym roku na granicy polsko-białoruskiej. Jak mówił, będzie składała się z trzech szeregów drutu ostrzowego i będzie miała 2,5 metra wysokości i 3 metry szerokości.

Powstaje zapora na granicy z Rosją. Ile zapłacimy?

- Zależy nam na tym, żeby granica była szczelna. Wykorzystujemy doświadczenia nabyte w zeszłym roku - powiedział Błaszczak. Decyzja o wybudowaniu zapory zapadła podczas obrad rządowego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych.

W ostatnich dniach port lotniczy Kaliningrad-Chrabrowo podpisał porozumienia o "otwartym niebie" z Turcją, Syrią i Białorusią. Zdaniem polskich władz, może być to przygotowanie do transportu migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

