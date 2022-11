"Z radością informujemy, że do pamiątkowej księgi Gigantów Historii dopisaliśmy kolejne nazwisko" - napisano na Facebooku programu 30 października. Program wygrał Oskar Szafarowicz, który zyskał w ostatnim czasie popularność, w związku z publikowanymi na TikToku nagraniami komentującymi sytuację polityczną w Polsce. 21-latek studiuje prawo na Uniwersytecie Warszawskim i należy do Forum Młodych PiS.

Młody sympatyk PiS wygrał 20 tys. zł w teleturnieju TVP. "Nie będę się już silił na fałszywą skromność"

"W odcinku, którego tematem była Polska Sasów, po wieczną chwałę, tytuł Giganta Historii i 20 tys. zł sięgnął Pan Oskar, któremu serdecznie gratulujemy! Jego rozległa wiedza i zwycięstwo imponują tym bardziej, że to najmłodszy Gigant Historii w... historii naszego programu! Warto również zaznaczyć, że w tym odcinku niektóre pytania były naprawdę trudne. Czy też odnieśliście podobne wrażenie?" - brzmi wpis na Facebooku Gigantów Historii TVP.

Wygraną pochwalił się w mediach społecznościowych także sam laureat. - Nie będę się już silił na fałszywą skromność. Jako że jesteśmy już po telewizyjnej emisji - mogę przyznać: tak wygrałem odcinek "Polska Sasów" w teleturnieju "Giganci historii" na antenie TVP Historia - powiedział na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

- Informuję o tym wszystkich życzliwych mi ludzi nie tylko po to, żeby dzielić się radością, wyrażać swoją satysfakcję i niesamowite przeżycia. Chcę z jednej strony zachęcić wszystkich, by interesowali się historią. Nie tylko dlatego, że to naprawdę pasjonujące doświadczenie. Ale to także szansa, byśmy wyciągali jakieś lekcje i lepiej rozumieli teraźniejszość, a także mogli w sposób bardziej świadomy przewidywać przyszłość. Ale z drugiej strony zwracam się do wszystkich młodych ludzi: nie bójcie się, realizujcie swoje pasje, podejmujcie wyzwania. Jak głosi łacińska maksyma "sapere aude" - miej odwagę być mądry - apelował chłopiec na Twitterze.



Oskar Szafarowicz z "Okiem Młodych" wygrał w teleturnieju TVP. Poseł KO: Z pewnością to tylko dziwny zbieg okoliczności

Wieść o wygranej 21-latka spotkały się w sieci z odzewem. "Na miejscu tego młodego działacza partyjnego unikałbym uczestniczenia w teleturniejach organizowanych przez TVPis z wysokimi nagrodami pieniężnymi. Nie wypada" - napisał jeden z twitterowiczów. Do sprawy odniósł się także poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. "Turnieje w TVPiS wygrywa młodzieżówka z TikToka. 20 tysięcy w gotówce i puchar 'za zajęcie pierwszego miejsca' na zachętę. Z pewnością to tylko dziwny zbieg okoliczności. A internauci się po prostu czepiają..." - napisał ironicznie polityk.

W odpowiedzi Oskar Szafarowicz zaproponował politykowi "opcję honorowych przeprosin za insynuacje". "Panie pośle, zamiast występować na drogę sądową, proponuję panu honorowe rozwiązanie: dyskusja publiczna (w dowolnym medium) na temat analogii między zaprzaństwem XVIII-wiecznej Polski a współczesnymi stronnictwami obozu podległości i zaprzedawania suwerenności. Ok?" - napisał.

Później młody działacz kilkukrotnie wracał jednak do kwestii swojej wygranej, podkreślając, że sukces odniósł "dzięki własnej żmudnej, acz niezwykle satysfakcjonującej pracy", a wygrana nie jest wynikiem aktywności politycznej.

