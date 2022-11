"Tęczowy Kościół" nadal działa. Sąd uchylił decyzję MSWiA i ministra sprawiedliwości

Jak przekazała 2 listopada "Rzeczpospolita", "ministrom Ziobrze i Kamińskiemu nie udało się zdelegalizować jedynego kościoła błogosławiącego pary jednopłciowe". Chodzi o decyzję ministra spraw wewnętrznych i administracji z 15 września 2020 roku.

MSWiA sprzeciwiało się rejestracji Reformowanego Kościoła Katolickiego. Poszło o pary jednopłciowe

Reformowany Kościół Katolicki w Polsce działa od 2007 roku i ma wspólnoty w dziewięciu polskich miastach. Do Rejestru Kościołów i innych związków wyznaniowych został wpisany 28 stycznia 2020 roku. Na tej liście widnieje łącznie ponad 190 wspólnot: chrześcijańskich, buddyjskich, islamskich. RKK wyróżnia się jednak tym, że - jak zwraca uwagę rp.pl - "jest prawdopodobnie jedynym kościołem chrześcijańskim w Polsce błogosławiącym pary jednopłciowe".

Pół roku po rejestracji, w lipcu 2020 roku, decyzji tej sprzeciwił się minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. We wrześniu 2020 roku MSWiA zdecydowało o nieważności rejestracji. Jak pisaliśmy, w uzasadnieniu podano, że do wpisania związku wyznaniowego do rejestru potrzebna jest "zgodność w określaniu małżeństwa tymi samymi pojęciami zarówno w porządku prawnym, jak i uregulowaniach Kościoła, której to zgodności zabrakło".



Reformowany Kościół Katolicki nie został zdelegalizowany. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję MSWiA

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar uznał wówczas, że decyzja MSWiA narusza autonomię związku wyznaniowego, Kościół złożył natomiast wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. W grudniu 2020 roku MSWiA podtrzymało swoją decyzję o wykreśleniu wspólnoty z rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, RKK zaskarżył więc decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Jak podaje "Rzeczpospolita", powołując się na informację przekazaną przez Wydział Informacji Sądowej WSA, 13 października 2022 roku sąd uchylił decyzję ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Dr hab. Paweł Borecki z Zakładu Prawa Wyznaniowego UW zwrócił uwagę w rozmowie z dziennikiem, że "idąc tropem rozumowania MSWiA i Prokuratora Generalnego, należałoby zdelegalizować wszystkie wspólnoty muzułmańskie, bo prawo szariatu dopuszcza posiadanie czterech żon, albo Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów, organizujące ceremonie zaślubin osób tej samej płci".

Jak czytamy na stronie Kościoła, RKK "przyjmuje wiarę Kościoła pierwszego tysiąclecia, wyrażoną w wyznaniach wiary, nauce Ojców Kościoła i w orzeczeniach dogmatycznych siedmiu soborów powszechnych: w Nicei (325 r.), Konstantynopolu (381 r.), Efezie (431 r.), Chalcedonie (451 r.), Konstantynopolu (553 r. i 680 r.), oraz Nicei (787 r.). Do Tradycji apostolskiej należą: kanon Pisma Świętego, najstarsze wyznanie wiary, liturgia, trzy stopnie posługiwania sakramentalnego (biskup, prezbiter, diakon)".

