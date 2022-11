Pojawiły się najnowsze długoterminowe prognozy pogody na listopad. Wiadomo już, kiedy można spodziewać się pierwszego śniegu.

Prognoza pogody na listopad 2022. Koniec z 20 stopniami na termometrach

Portal Fanipogody.pl podaje, że choć na początku listopada do Europy centralnej zacznie napływać chłodniejsze powietrze, to nie oznacza to wcale, że pojawi się mróz. W najbliższych dniach temperatura powietrza spadnie - zamiast dość niecodziennych o tej porze roku ponad 20-stopniowych wartościach, na termometrach zobaczymy kilkanaście kresek powyżej zera. Mogą jednak pojawić się przymrozki.

"W Polsce rozpocznie się wyraźna zmiana warunków termicznych. Utrzymujący się od kilku dni okres z ciepłą, jak na tę porę roku, pogodą - kształtowaną w masie powietrza pochodzenia zwrotnikowego, zbliżać się będzie końca" - pisze Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na Twitterze.

"Początek kolejnego tygodnia przyniesie prawdopodobnie chłodne noce na południu kraju. W strefie rozpogodzeń, przymrozki, a nocami kilkugodzinny mróz są bardzo prawdopodobne. Za dnia temperatury wzrastały będą ponad 10 stopni Celsjusza" - czytamy. Synoptycy zwracają jednak uwagę, że kilkanaście stopni w listopadzie to nadal "dość ciepło".



Kiedy pierwszy śnieg w Polsce? Synoptycy zdradzają

Portal dobrapogoda24.pl podaje natomiast, że jeszcze w tym miesiącu może pojawić się pierwszy śnieg. Miałoby to nastąpić jednak dopiero w drugiej połowie listopada na nizinach. "Pierwsze opady śniegu na nizinach i większe ochłodzenie jest prawdopodobne dopiero w trakcie drugiej połowy miesiąca, zwłaszcza w ostatniej dekadzie. Wcześniej miejscami będą możliwe nocne przymrozki, o których będziemy informować na bieżąco" - czytamy.

