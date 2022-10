Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w poniedziałek ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gęstą mgłą. Alert obowiązuje w województwie pomorskim, kujawsko-pomorskim, a także we wschodniej części zachodniopomorskiego, północno-wschodniej wielkopolskiego, północnej części łódzkiego oraz zachodniej części mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.

Widzialność może spaść do 100-200 metrów, a lokalnie do 50 metrów. Ostrzeżenie obowiązuje do jutra do godz. 10.

IMGW ostrzega przed mgłami

IMGW poinformował, że w nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie w naszym kraju będzie małe i umiarkowane, a lokalnie na północy duże. Tam właśnie może wystąpić słaby deszcz. Miejscami pojawi się również mgła, która ograniczy widoczność nawet do 100 metrów. Temperatura będzie wahać się od 2 do 12 st. C.

"To bardzo groźna sytuacja, zwłaszcza na drogach. Ze względu na duże prędkości, tak gęste mgły stanowią również olbrzymie zagrożenie na drogach szybkiego ruchu. Niejeden karambol to skutek właśnie dużej prędkości plus ograniczonej widzialności" - czytamy na portalu fanipogody.pl.

Wiatr w nocy i jutro rano ma być słaby, z kierunków południowych. W Tatrach porywy do 70 km/h.

Pogoda 1 listopada. Będzie nawet 20 st. C

IMGW przekazał, że 1 listopada początek dnia będzie na ogół pochmurny i mglisty. Na północy i w centrum kraju może miejscami popadać mżawka.

W trakcie dnia będzie pojawiać się coraz więcej przejaśnień, a na południu się rozpogodzi. Wieczorem na krańcach północno-zachodnich możliwe słabe opady deszczu.

Temperatura maksymalna od 10 st. C na północnym wschodzie i 14 st. C na północy, około 17 st. C w centrum do 20 st. C na południu i południowym zachodzie. Wiatr słaby, nad morzem i miejscami na południu - umiarkowany, w rejonach podgórskich w porywach do 60 km/h, z kierunków południowych.

Pogoda w kolejnych dniach. Czy czeka nas załamie pogody?

W nocy z wtorku na środę będzie pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Miejscami możliwe, że wystąpi słaby deszcz. We wschodniej połowie kraju początkowo mgły. IMGW podało, że temperatura minimalna będzie wynosić od 6 st. C na północnym wschodzie do 11 st. C na południu.

W środę będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Miejscami, z wyjątkiem północnego zachodu, będzie padać deszcz. Temperatura maksymalna od 12 st. C do 16 st. C. Wiatr przeważnie umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

W czwartek na ogół dość pogodnie. Temperatura najwyższa od 11 st. C do 14 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie południowy.

W piątek, w sobotę i w niedzielę na ogół pochmurno i deszczowo, tylko w sobotę na zachodzie trochę przejaśnień i raczej bez opadów. Temperatura maksymalna około 10°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w piątek na północy porywisty, z kierunków zmieniających się z przewagą zachodnich i południowych.

"Będzie coraz więcej chmur, opadów, zrobi się również dużo chłodniej. Nie można wykluczyć, że na południu pod koniec weekendu zaznaczy się wpływ niżu śródziemnomorskiego. W górach może nastąpić duży przyrost pokrywy śnieżnej" - czytamy na portalu fanipogody.pl.