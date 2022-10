Co o kremacji mówi Kościół? Czy w Polsce można rozsypywać prochy zmarłych?

- Jeśli modlitwa podczas ostatniego pożegnania mówi o ciele, które było świątynią Ducha Świętego, to należy te słowa wypowiadać nad ciałem, a nie nad prochami - uważa dr Paweł Beyga z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Co sądzi na ten temat Kościół? Choć Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 r. wykluczał kremację ciała jako formę pochówku, to sytuacja się zmieniła.

