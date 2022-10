Pogoda. Ostatni dzień października, a w Zakopanem ponad 22 stopnie. Tak ciepło nie było od lat

"Temperatura powietrza dziś o godz. 12:00 wyniosła... Najcieplejszą stacją synoptyczną jest... Zakopane z wartością 22,4 st. C. Przypomnijmy, że mamy dziś 31 października!! To naprawdę bardzo ciepłe zakończenie miesiąca" - piszą synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na Twitterze. W swoim wpisie opublikowali też mapę, na której widać wartości na termometrach w całej Polsce z godz. 12 w poniedziałek.

REKLAMA

Więcej informacji na temat prognozy pogody znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Pogoda. Jesień, a temperatury niczym latem. W niedzielę w Jeleniej Górze ponad 25 stopni

Przypomnijmy, również w niedzielę w Polsce było bardzo ciepło. W Jeleniej Górze odnotowano aż 25,5 stopnia Celsjusza. I choć do rekordu nieco zabrakło, i tak wartość ta jest bardzo wysoka, jak na tę porę roku. Średnia wieloletnia temperatura powietrza w październiku z lat 1991-2020 wynosi 8,8 stopnia Celsjusza.

Pogoda na Wszystkich Świętych. 21 stopni, ale też gdzieniegdzie popada

Październikowy "rekord" temperatury padł w Polsce 4 października 1966 roku, kiedy to w Trzebiechowie w woj. lubuskim odnotowano 28,9 st. C. Warto jednak zwrócić uwagę, że był to początek miesiąca.

Jaka pogoda we Wszystkich Świętych?

We wtorek 1 listopada utrzyma się dość wysoka temperatura powietrza, choć ta odczuwalna będzie już niższa niż w poniedziałek. Synoptycy przewidują maksymalnie od 14 stopni Celsjusza nad morzem do nawet 21 stopni w południowych regionach kraju. Okresami powieje porywisty wiatr, w związku z czym może wydawać się, że jest nieco chłodniej.

Synoptycy z IMGW informowali, że w tym roku 1 listopada może być rekordowo ciepły - w odniesieniu do analogicznego dnia w ciągu ostatnich 30 lat. "Do tej pory najcieplejszy był 1 listopada 2018 roku, kiedy termometry pokazały prawie 22 st. C na południowym wschodzie" - informuje Instytut.

1 listopada 2022 roku może być w Polsce najcieplejszy od 30 lat

Tego dnia na niebie zobaczymy więcej chmur niż w poniedziałek, ale zachmurzenie będzie raczej umiarkowane, tylko miejscami duże. W województwach: podlaskim, zachodniopomorskim i lubuskim możliwe będą opady deszczu, jednak będą one słabe.