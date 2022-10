Sierżant Bagieta odchodzi ze służby w policji. "Teraz poopowiadam wam o tym syfie"

Policjant, który na YouTubie prowadzi videobloga o swojej służbie (na co dzień służył w Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach), informuje, że odchodzi po ponad siedmiu latach służby.

REKLAMA

To nie była decyzja podyktowana chwilą (choć dostanie się na wymarzone studia pomogło mi podjąć tę decyzję), lecz proces, który kiełkował we mnie od około roku

- pisze w mediach społecznościowych Sierżant Bagieta. Swojego bloga prowadzi od czterech lat.

Sierżant Bagieta odchodzi ze służby w policji

"Nie mówiłem o tym głośnio, nie chciałem robić dramy, chciałem odejść w spokoju, bez szumu, chciałem, żeby to była tylko moja decyzja. Nie chciałem, żeby ktoś posądził mnie o to, że odchodzę w szumie medialnego skandalu i próbuję coś wywalczyć czy wpłynąć na kogoś lub całą instytucję. I to mi się udało. Odszedłem w spokoju, z zachowaniem stopnia, za porozumieniem stron" - pisze były już policjant na Facebooku.

Sierżant Bagieta przyznaje, że pierwsze wątpliwości w sprawie jego przyszłości w policji, pojawiły się po zmianie kierownictwa. Wtedy nastąpiło coś, co określił jako "chorą pogoń za mandatami, po masie postępowań, które miałem od początku prowadzenia kanału i innych 'durnotach' wymyślanych przez górę".

Wiecie, tabelki, mierniki, głupoty, które nie mają nic wspólnego z policyjną robotą

- ocenia były policjant i odsyła do filmu, gdzie tłumaczy dokładnie powody decyzji.

Swoich obserwujących uspokaja, że odejście ze służby nie oznacza zamknięcia kanału i końca kariery Sierżanta Bagieta. - Teraz dopiero poopowiadam wam o tym całym syfie, który się dzieje czasem w takich instytucjach - zapewnia i podkreśla, że nie pracując już w policji może pozwolić sobie na więcej.

Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Z czym muszą mierzyć się rolnicy w dobie kryzysu energetycznego?

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>