Wszystkich Świętych w Kościele katolickim to uroczystość ku czci wszystkich chrześcijan, którzy osiągnęli stan zbawienia i przebywają w niebie. Dzień obchodzony jest 1 listopada, w tym roku wypada we wtorek.

Wszystkich Świętych. Wierni nie muszą iść na cmentarz, ale na mszę - tak

Wszystkich Świętych jest dniem wolnym od pracy. Co więcej, Kościół nie wymaga obecności na cmentarzu - jest to kwestia sumienia i wewnętrznej potrzeby. Zatem jeśli nie pójdziemy 1 listopada na groby, nie będzie to traktowane jako grzech.

Jednak zgodnie z doktryną katolicką 1 listopada wypada święto nakazane. Oznacza to, że wierni są zobowiązani do uczestniczenia we mszy świętej oraz do powstrzymania się od prac niekoniecznych.

Obowiązek uczestnictwa w liturgii spełnia także każda osoba, która weźmie udział w wieczornej mszy sprawowanej dzień wcześniej, tj. 31 października. Jak podaje portal msze.info, wynika to z Kodeksu Prawa Kanonicznego (Kan. 1248 par. 1): Nakazowi uczestniczenia we Mszy Świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego.

Zaduszki, czyli Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

Z kolei 2 listopada przypadają Zaduszki, zwane też Dniem Zadusznym i Świętem Zmarłych. W kalendarzu kościelnym dzień ten ma nazwę Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. To symboliczny wyraz przekonania wierzących o obcowaniu świętych, zmartwychwstaniu ciał, życiu wiecznym i skuteczności modlitwy wstawienniczej. 2 listopada nie ma obowiązku uczestnictwa we mszy świętej.

