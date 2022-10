Pogoda na Wszystkich Świętych. Nawet 21 stopni, ale popada też deszcz. Gdzie?

W poniedziałek, czyli w ostatni dzień października, wspaniała pogoda - zapowiada się słonecznie i ciepło niemal w całej Polsce. Według synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej temperatura maksymalna wyniesie 15 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, a na południowym zachodzie termometry wskażą nawet 22 stopnie Celsjusza. Chłodniej tylko nad morzem - tam maksymalnie od 12 do 16 stopni. Ostatni dzień miesiąca zapowiada się więc naprawdę pogodnie, jaką aurę przyniosą nam pierwsze dni listopada?

Pogoda na Wszystkich Świętych 2022. Ciepło, ale miejscami popada deszcz

We wtorek 1 listopada utrzyma się dość wysoka temperatura powietrza, choć ta odczuwalna będzie już niższa niż w poniedziałek. Synoptycy przewidują maksymalnie od 14 stopni Celsjusza nad morzem do nawet 21 stopni w południowych regionach kraju. Okresami powieje porywisty wiatr, w związku z czym może wydawać się, że jest nieco chłodniej.

Tego dnia na niebie zobaczymy trochę więcej chmur niż w poniedziałek, ale zachmurzenie będzie raczej umiarkowane, tylko miejscami duże. W województwach: podlaskim, zachodniopomorskim i lubuskim możliwe będą opady deszczu, jednak będą one słabe.

1 listopada 2022 roku może być w Polsce najcieplejszy od 30 lat

Jaka pogoda w Zaduszki? Chłodniej i mokro

2 listopada w Zaduszki na przeważającym obszarze Polski możliwe będą opady deszczu, dlatego jeśli wybieracie się na cmentarz tego dnia, lepiej zaopatrzyć się w parasolkę. Jedynym regionem, w którym synoptycy nie przewidują opadów, jest Pomorze - tam przez cały dzień powinno być pogodnie, a słońce powinno wyglądać zza chmur zdecydowanie częściej.

Temperatura maksymalna nie dobije już do 20 stopni Celsjusza. Tego dnia będzie najwyżej od 12 stopni Celsjusza na Pomorzu do 18 stopni w regionach południowych. Z zachodu powieje wiatr, będzie on jednak słaby i umiarkowany.