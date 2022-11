Zmarli w ciągu minionego roku. Przypominamy m.in. dziennikarzy, którzy odeszli

Zdjęcia opisywanych postaci znajdziesz w galerii u góry tekstu.

16 listopada 2021 r. zmarł Kamil Durczok (ur. 1968 r.) - dziennikarz i prezenter. Najbardziej znany ze swojej pracy jako szefa redakcji "Faktów" TVN. Współpracował także m.in. z radiową Trójką i Polsat News. Był laureatem wielu nagród dziennikarskich.

8 grudnia 2021 r. zmarł Antoni Gucwiński (ur. 1932 r.) - doktor nauk weterynaryjnych, inżynier zootechnik, były dyrektor wrocławskiego zoo. Pracował jako dziennikarz, był twórcą programów w TVP, prowadził "Z kamerą wśród zwierząt". Program był emitowany przez 32 lata.

8 grudnia 2021 r. zmarł Sylwester Chęciński (ur. 1930 r.), reżyser. Był twórcą kultowych komedii, m.in. trylogii o Kargulach i Pawlakach ("Sami swoi", "Nie ma mocnych", "Kochaj albo rzuć") oraz "Rozmów kontrolowanych".

12 grudnia 2021 r. w wieku 50 lat zmarła Alicja Tysiąc, działaczka społeczna. W 2007 roku wygrała w Europejskim Trybunale Praw Człowieka sprawę Tysiąc przeciwko Polsce o legalności aborcji. ETPCz uznał, że Polska naruszyła art. 8 Konwencji Praw Człowieka o poszanowaniu życia prywatnego i nakazał wypłacić działaczce 25 tys. euro zadośćuczynienia i 14 tys. euro kosztów postępowania.

4 lutego 2022 r. zmarł Jerzy Osiatyński (ur. 1941 r.), były minister finansów, poseł, profesor nauk ekonomicznych. Resortem finansów kierował w latach 1992-1993. Od 2013 do 2019 roku zasiadał w Radzie Polityki Pieniężnej. W 2010 roku Lech Kaczyński powołał go do Narodowej Rady Rozwoju, później doradzał Bronisławowi Komorowskiemu.

14 lutego 2022 r. zmarł Daniel Passent (ur. 1938 r.), dziennikarz i publicysta. W historii światowego dziennikarstwa zapisał się jako jeden z dwóch dziennikarzy, gdy zdobył prawo do publikacji dzienników zbrodniarza nazistowskiego Adolfa Eichmanna. Wieloletni dziennikarz i publicysta tygodnika "Polityka".

19 marca 2022 r. zmarł Marian Zembala (ur. 1950 r.), profesor nauk medycznych, kardiochirurg, były minister zdrowia. Szefem MZ był przez kilka miesięcy w rządzie Ewy Kopacz. W 2015 roku uzyskał mandat posła, później nie ubiegał się o reelekcję. W 1997 roku jako pierwszy w Polsce wykonał transplantację pojedynczego płuca, w 2001 roku jako pierwszy przeszczepił choremu płuco-serce.

7 kwietnia 2022 r. zmarł Ludwik Dorn (ur. 1954 r.), były wicepremier w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza, były marszałek Sejmu. W PRL działał w opozycji komunistycznej. W 1980 r. został aresztowany. W 2001 r. był współzałożycielem Prawa i Sprawiedliwości. W czasie pierwszych rządów PiS kierował resortem spraw wewnętrznych i administracji.

21 września 2022 r. zmarł Tomasz Wołek (ur. 1947 r.), dziennikarz, działacz opozycji w okresie PRL. Uczestniczył w strajkach studenckich w 1968 roku, później wstąpił do Solidarności. W latach 90. był redaktorem naczelnym dziennika "Życie Warszawy". Pisał dla "Polityki", "Rzeczpospolitej" i "Gazety Wyborczej". Od wielu lat był stałym gościem audycji Jacka Żakowskiego w TOK FM.

3 października 2022 r. zmarł Jerzy Urban (ur. 1933 r), rzecznik rządu PRL, dziennikarz i publicysta. Rzecznikiem prasowym Rady Ministrów był w latach 1981-1989. Później, podczas obrad Okrągłego Stołu, sprawował funkcję rzecznika prasowego strony koalicyjno-rządowej. Był założycielem i redaktorem naczelnym tygodnika "NIE".

19 października 2022 r. zmarł Stanisław Ciosek (ur. 1939 r.), były ambasador w ZSRR i Rosji. Na początku lat 80. przez rok był członkiem KC PZPR, później pełnił też funkcję sekretarza KC PZPR. Przez wiele lat był posłem na Sejm PRL. W listopadzie 1989 r. Ciosek został ambasadorem PRL w ZSRR, pozostał w roli ambasadora również po rozpadzie ZSRR (do 1996 r.).