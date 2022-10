Barbara Nowak, która jest kuratorem oświaty w Małopolsce, już kilkukrotnie udostępniała na Twitterze wpisy, które wywoływały oburzenie wśród użytkowników mediów społecznościowych. Tym razem zaapelowała, by wyrzucić do kosza "bzdury o klimacie". Bardziej świadomi użytkownicy próbowali przekonać Nowak, że kryzys klimatyczny to zjawisko, które realnie i negatywnie wpływa na nas już dziś.

Barbara Nowak znowu z kontrowersyjnym wpisem. "Wolność, a nie niewola jest nam dana od Boga"

Barbara Nowak tym razem wykorzystała zbliżający się dzień Wszystkich Świętych. 1 listopada Polacy udają się na groby zmarłych, by powspominać bliskich. Kuratorka uznała jednak, że do tego dnia dorzuci swoje prywatne tezy - to nie spodobało się innym użytkownikom Twittera.

"Niedługo Święto Wszystkich Świętych. Zaprośmy ich do domów, na polskie ulice. Niech oczyszczą je z niewoli ekologizmów, haseł mordowania najsłabszych, demoralizowania ludzi. Wyrzućmy do kosza bzdury o klimacie, eksperymenty z płciami. Wolność, a nie niewola jest nam dana od Boga" - napisała Barbara Nowak na Twitterze.

Pod jej postem pojawiły się liczne komentarze - część z nich krytykuje postawę kuratorki z Małopolski. Dla komentujących dziwne było to, że podkreślająca wiarę w Boga kobieta dorabia do katolickiego święta kontekst, który w żadnym stopniu nie jest związany z dniem Wszystkich Świętych.

Barbara Nowak musiała przeprosić ZNP. Jest prawomocny wyrok sądu

"Kurator oświaty nawołująca do zabobonów", "Proszę się zastanowić nad sobą"

"Czy ktoś Panią kontroluje? Jest Pani Kuratorem Oświaty, osobą publiczną i takie treści Pani podaje. Proszę się zastanowić nad sobą" - brzmi jeden z postów. "Ekologizmów? Bzdury o klimacie? Eksperymenty z płciami? Nawet w tym ostatnim się pani myli - wolności nikt nam nie da, jeśli sami jej sobie nie weźmiemy lub nie wywalczymy" - dodała kolejna z osób. "Kurator oświaty nawołująca do zabobonów, podważająca idee ekologizmu, odczłowieczająca ludzi; takie rzeczy tylko w państwie rządzonym przez PiS" - czytamy w kolejnym komentarzu. Inne osoby dodają, że kuratorka z Małopolski "wyraźnie odleciała" w swoim wpisie.

Na wpis zareagowali także politycy. "Teraz ta Pani ma zadecydować ws. Lex Czarnek 2.0, czy na wniosek rodziców, dzieci mogą mieć w szkole zajęcia z WWF o ekologii" - zauważyła Katarzyna Lubnauer.

"Pytacie co złego w Lex Czarnek - otóż to, że władza w szkole zamiast do rodziców, pedagogów czy społeczności szkolnej wpadnie w ręce osób walczących z wiedzą, nauką i wolnością. Przecież to nie niedopatrzenie że nadal jest kuratorem" - napisała z kolei Barbara Nowacka.

Wuefista z PiS wulgarny wobec uczennic. Kuratorium oskarża zgłaszającą