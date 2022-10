Dzieżka pomarańczowa jest bardzo charakterystyczna. Kapelusz grzyba jest cienki i kulisty o bardzo intensywnym, pomarańczowym odcieniu. Występuje niemal na całym świecie. Czy ma dużo właściwości odżywczych oraz smakowych?



Grzyby 2022. Czy dzieżka pomarańczowa jest jadalna?

Dzieżka pomarańczowa należy do rodziny kustrzebkowców, o czym świadczy to, że nie ma trzonu lub jest on bardzo krótki. Dzieżkę można spotkać wszędzie, z wyjątkiem Antarktydy. Okazuje się, że grzyb ten jest jadalny, na co wskazują atlasy grzybów, ma tylko jedną wadę - nie ma wyrazistego smaku. Miąższ jest wodnisty, natomiast zapach jest słaby. Jego wewnętrzna strona jest gładka, w kolorze pomarańczowym lub brązowym. Zewnętrzna strona grzyba jest wręcz aksamitna.

Dzieżka pomarańczowa osiąga od 2 do 10 cm średnicy. Najmłodsze okazy grzyba są prawie kuliste, następnie zmieniają swój kształt w miskowaty, a ich brzegi się wyginają. Najstarsze okazy są niemal płaskie. Grzyb ten wykorzystywany jest najczęściej do dekoracji potraw.

Grzyby 2022. Gdzie rośnie dzieżka pomarańczowa?

Dzieżka rośnie w glebach gliniastych i piaszczystych, unika natomiast terenów wapiennych. Występuje od późnego lata do jesieni. Grzyb rośnie grupowo, w miejscach nasłonecznionych. Często można ją spotkać na leśnych drogach oraz ich obrzeżach. Występuje w lesie, zaroślach, parkach oraz cmentarzach. Grzybiarze zabierają ją z racji intensywnego koloru, jest wykorzystywana jako ozdoba do innych potraw. Często jest dodawana do zupy lub do sałatek.

