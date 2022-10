W ostatnim wydaniu "Wiadomości" w TVP widzowie mogli dowiedzieć się, że w Stanach Zjednoczonych doszło do ataku na 82-letniego mężna Nancy Pelosi, która jest przewodniczącą Izby Reprezentantów. Mężczyzna został napadnięty we własnym domu w San Francisco i uderzony przez napastnika młotkiem w głowę. 82-latek przebywa w szpitalu. Jego stan określany jest jako poważny.

REKLAMA

Zobacz wideo

Atak na męża Nancy Pelosi w "Wiadomościach" TVP. Jest i odniesienie do Donalda Tuska

Policja uważa, że atak na 82-latka nie był przypadkiem, a najprawdopodobniej celem ataku miała być Nancy Pelosi, która tego dnia przebywała w Waszyngtonie. Takie uzasadnienie pojawiło się także w materiale, którego autorem był Krzysztof Nowina Konopka - jak podaje WP.pl, do TVP Konopka trafił w 2016 roku. Wcześniej pracował w Telewizji Trwam o. Tadeusza Rydzka.

Następnie głos oddano emerytowanemu policjantowi, który często komentuje wydarzenia w "Wiadomościach". Co ciekawe, nie wypowiedział się on na temat samego ataku na męża Nancy Pelosi czy działań służb w tej sprawie. - Polityka bardzo się zbrutalizowała w ostatnim czasie. I proszę zauważyć, że mamy podobne pewne zachowania. Mieliśmy to w biurze PiS, gdzie też krzyczał człowiek "gdzie jest Kaczyński?" - mówił w TVP Jacek Wrona.

Takiej tezy nie mógł nie wykorzystać pracownik TVP, który od razu przypomniał widzom incydent w warszawskiej siedzibie PiS czy środową sytuację w biurze posłanki PiS (wcześniej Lewica i Porozumienie) Moniki Pawłowskiej. - Trudno ukryć wrażenie, że ta nienawiść od dawna była hodowana - mówi autor materiału. Następnie pojawiają się wypowiedzi polityków PO. Tu też zaczyna się wątek z szefem Platformy Obywatelskiej.

Przeczytaj więcej aktualnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Był ważną postacią w spółkach PGE. Jego konto na Twitterze to ściek

TVP cytuje wypowiedzi Tuska z 2021 roku. A co z cytatem z Kaczyńskiego z 2022 roku?

- W agresywnych wypowiedziach celuje sam Donald Tusk - stwierdził Krzysztof Nowina Konopka. Na dowód widzowie zobaczyli wyrwane z kontekstu słowa polityka, który powiedział: "wychodzimy na pole, żeby się bić". Później pokazany jest fragment z protestu ws. lex TVN, który miał miejsce przed Pałacem Prezydenckim. Tusk zacytował wówczas wiersz Czesława Miłosza: "Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy. I sznur, i gałąź pod ciężarem zgięta".

Oczywiście w TVP nie pojawił się kontekst całej wypowiedzi. - Kiedy wygrała tamta solidarność, kilka miesięcy później postawiono pomnik poległym stoczniowcom. Chciałbym zadedykować te słowa Czesława Miłosza, które stoczniowcy wybrali dedykując ówczesnej władzy - mówił Tusk wspominając zdarzenie sprzed lat. Pierwszy cytat z Donalda Tuska pochodzi z lipca 2021 roku. Drugi z grudnia 2021 roku.

Nie wiadomo, dlaczego autor z TVP zdecydował się na cytat z tak starych wypowiedzi Donalda Tuska i czemu, w ramach rzetelności dziennikarskiej, nie zacytowano także ataków PiS na opozycję. Ostatnia taka sytuacja miała miejsce w Przemyślu, gdzie Jarosław Kaczyński nazwał osoby, które nie głosują na PiS "nierozgarniętymi", a nawet "ułomnymi".

Trzy minuty Kaczyńskiego w TVN. Znów dzielił Polaków. Kim są "rozgarnięci"?