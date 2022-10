Zakupy przed dniem Wszystkich Świętych. Które sklepy będą czynne dłużej? [LISTA]

W niedzielę 30 października w Polsce obowiązuje zakaz handlu. Ponadto 1 listopada, dzień Wszystkich Świętych, jest dniem wolnym od pracy. W związku z tym ostatnia okazja na zrobienie zakupy przed świętem wypada w poniedziałek 31 października.

Zostały dwie niedziele handlowe. Czy 30 października jest jedną z nich?

Jak będą otwarte sklepy 31 października?

Większość sklepów będzie tego dnia otwarta w standardowych godzinach. Wyjątkiem jest sieć dyskontów Biedronka. Zgodnie z komunikatem firmy, w poniedziałek 31 października ponad 1800 sklepów tej sieci w całej Polsce będzie otwarta do godziny 23 lub dłużej. Pozostałe sklepy mają być czynne do godziny 22.

Także sieć Netto przesunęła godzinę zamknięcia placówek. Sklepy, które do tej pory były czynne do 21, będą otwarte do 22. Sklepy, które do tej pory były otwarte do 23, tak samo będą czynne w poniedziałek 31 października.

Kaufland ma być czynny do godziny 22 - wyjątkiem jest 17 placówek we Wrocławiu, Zielonej Górze, Katowicach, Krakowie i Warszawie, gdzie obowiązywać będą wydłużone godziny otwarcia - zakupy będzie można zrobić do godziny 23.

Lidl będzie otwarty w godzinach standardowych, czyli do godziny 22 lub 23. Carrefur będzie otwarty do maksymalnie godziny 22 lub 23 - w zależności od placówki. Sklepy Dino mają być czynne do 22:30, a sklepy Aldi i Polomarket do godziny 22.

Wszystkich Świętych - jakie sklepy będą czynne 1 listopada?

Zgodnie z ustawą, zakaz handlu w niedziele i święta nie dotyczy m.in. placówek pocztowych, cukierni, lodziarni, kawiarni, restauracji, kwiaciarni, stacji benzynowych, sklepów z prasą czy sklepów działających na zasadzie franczyzy, gdzie za ladą stanie tego dnia właściciel punktu lub jego rodzina. Taka sytuacja dotyczy np. Żabek czy Carrefoir Express - decyzja o otwarciu danego sklepu będzie zależała od jego właściciela.

W środę 2 listopada, kiedy wypadają Zaduszki, wszystkie sklepy będą czynne w standardowych godzinach.

Niedziele handlowe w 2022 roku - kiedy wypadają?

W tym roku niedziela handlowa wypada już tylko dwa razy - w przed świętami Bożego Narodzenia: