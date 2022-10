Niemcy są wrogie czy przyjazne wobec Polski? Najwięcej osób wskazało inną odpowiedź [SONDAŻ]

"Jak ocenia Pani/Pan stosunek współczesnych Niemiec do Polski?" - to pytanie zadano w najnowszym sondażu SW Research dla rp.pl. Niemal tyle samo osób wskazało, że Berlin jest przyjaźnie nastawiony do Warszawy (20 proc.) i wręcz przeciwnie - wrogo (22,7 proc.).

REKLAMA

Ponad 1/3 ankietowanych uważa, że to stosunek neutralny. Takiej odpowiedzi udzieliło 35,5 proc. ankietowanych. Zdania na ten temat nie ma prawie 22 proc. badanych.

Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Ociepa: Rozmowy z Niemcami ws. wymiany okrężnej zostały wstrzymane

Sondaż: Niemcy są wrogie czy przyjazne wobec Polski?

Analitycy ośrodka, który przeprowadził sondaż, podkreślają, że odsetek ankietowanych, którzy neutralnie oceniają stosunek Niemiec do Polski, maleje wraz z wiekiem. Odpowiedzi takiej udzieliła połowa osób do 24. roku życia. Z kolei w grupie powyżej 50 lat było to 29 proc. Odwrotnie jest w przypadku odpowiedzi, że Niemcy są Polsce wrogie. Tu liczba tych, którzy tak uważają, rośnie wraz z wiekiem.

Sondaż przeprowadzono kilka tygodni po ogłoszeniu żądania reparacji wojennych od Berlina. Pierwszego września Jarosław Kaczyński ogłosił, że Polska będzie domagała się wypłaty odszkodowania od Niemiec za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej. - Taki jest nasz cel, wpisujący się w całą koncepcję odbudowy normalności, jeśli chodzi o funkcjonowania państwa polskiego - mówił Kaczyński. W przedstawionym raporcie, który dotyczy reparacji wojennych, wyliczono straty Polski na ponad 6 bilionów 220 mld zł.

Przypomnijmy, że w 2006 r., kiedy rządził PiS, ówczesna minister spraw zagranicznych Anna Fotyga, odpowiedziała na jedną z interpelacji poselskich w następujący sposób:

Stanowisko polskiej doktryny prawa międzynarodowego w przeważającej mierze jest jednoznaczne i nie pozostawia wątpliwości co do faktu zrzeczenia się przez Polskę reparacji od Niemiec. W latach późniejszych rząd polski wielokrotnie stwierdzał, że problem realizacji uprawnień reparacyjnych Polski od Niemiec jest zamknięty

- zapewniała Fotyga. Stwierdziła również, że 22 sierpnia 1953 r. ZSRR zawarło z NRD umowę dotyczącą zamknięcia kwestii reparacyjnych ze strony Niemiec. "Nazajutrz, tzn. w dniu 23 sierpnia 1953 r., Rada Ministrów PRL przyjęła uchwałę Oświadczenie rządu PRL dotyczące reparacji wojennych" - czytamy w odpowiedzi. Więcej o sprawie w tekście Marcina Kozłowskiego:

Zdecydowany głos w sprawie reparacji popłynął z Berlina. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz powiedział, że kwestia reparacji za szkody wyrządzone Polsce w czasie II wojny światowej zostały "rozstrzygnięte". - Mogę zaznaczyć, podobnie jak wszystkie poprzednie rządy federalne, że kwestia ta została ostatecznie rozstrzygnięta w prawie międzynarodowym - powiedział kanclerz Scholz w rozmowie z "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Na początku października, w czasie wizyty w Warszawie, takie stanowisko powtórzyła szefowa niemieckiej dyplomacji. Ministerka Annalena Baerbock zapewniła, że sprawa reparacji wojennych dla Polski jest przez Berlin uznawana za zamkniętą.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>