Prokuratura jednak przesłucha Kaję Godek? Sąd: Odmowa wszczęcia postępowania przedwczesna

Jak informuje Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia, nakazał prokuraturze przeprowadzenie postępowania przygotowawczego ws. tzw. ustawy anty-LGBT. Opublikowane postanowienie sądu ma datę 21 października. "To postanowienie przejdzie do historii, bo otwiera nam drogę do ukarania Kai Godek" - stwierdził na Facebooku OMZRiK.

W październiku ubiegłego roku do Sejmu trafił projekt ustawy Kai Godek i Krzysztofa Kasprzaka z Fundacji Życie i Rodzina. Propozycja przepisów zakładała m.in. zakaz "propagowania związków osób tej samej płci lub związków składających się z więcej niż dwóch osób". Sejm zajął się projektem 29 października 2021 roku. Posłowie skierowali go do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Ustawa Kai Godek w Sejmie. Wiceminister edukacji: LGBT traktuję jako ideologię

"W naszej ocenie czytanie tego projektu nigdy nie powinno mieć miejsca, gdyż propaguje on wartości i działania typowe dla ustrojów totalitarnych" - pisze OMZRiK, który złożył w prokuraturze zawiadomienie w tej sprawie. Dotyczyło ono m.in. "publicznego nawoływania do nienawiści w stosunku do osób o orientacji homoseksualnej oraz ich znieważenia w związku z treściami głoszonymi z mównicy sejmowej". Z kolei ze strony części posłów wg Ośrodka doszło do przekroczenia uprawnień "w związku z procedowaniem" obywatelskiego projektu Fundacji Życie i Rodzina.

Sąd nakazał prokuraturze przesłuchanie Kai Godek

9 grudnia 2021 roku prokuratura w Warszawie odmówiła wszczęcia śledztwa, a Ośrodek złożył na tę decyzję zażalenie. Sąd przychylił się do tego wniosku, podkreślając, że odmowa wszczęcia postępowania przygotowawczego była przedwczesna. "Podstawą wszczęcia śledztwa lub dochodzenia jest uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Takie określenie tej przesłanki wskazuje, że nie jest wymagana pewność organu procesowego co do faktu zaistnienia przestępstwa" - czytamy w uzasadnieniu decyzji sądu.

Sąd stwierdził, że w tej sprawie należy m.in. przesłuchać zawiadamiających, a także Kaję Godek i Krzysztofa Kasprzaka "na okoliczność przebiegu zdarzeń wskazanych w zawiadomieniu o możliwości popełnienia przestępstwa".

Homofobiczny projekt Kai Godek znowu w Sejmie. Wieczorem pierwsze czytanie