Zmiana czasu z letniego na zimowy odbywa się zawsze w ostatni weekend października - wcześniej w Polsce czas na zimowy zmieniało się już pod koniec września. Kolejna zmiana czasu czeka nas w marcu 2023 roku.

Zmiana czasu na zimowy - na którą godzinę przedstawić zegarek?

W ostatnią niedzielę października - w tym roku jest to 30 października - należy przedstawić wskazówki zegarów z godziny 3:00 na 2:00. Dotyczy to głównie zegarków na baterię oraz zegarów w urządzeniach AGD, takich jak piekarniki czy mikrofalówki. W większości telefonów komórkowych czas zmieni się automatycznie.

Zmiana czasu z letniego na zimowy oznacza więc, że będzie można pospać o godzinę dłużej. Mimo tego lekarze od lat zwracają uwagę na to, że zmiana czasu niekorzystnie wpływa na zdrowie. Eksperci zachęcają więc, by nie korzystać z tej dodatkowej godziny spania. Dlaczego?

Zmiana czasu powinna być zlikwidowana z medycznego punktu widzenia

Specjaliście dodają, że organizmowi trudniej się funkcjonuje przy zmianie czasu na zimowy, ponieważ skrócenie długości dnia i szybko zapadająca ciemność prowadzą do gorszego samopoczucia i powodują problemy ze snem.

- Zachęcam, by utrzymać aktywność fizyczną. Spadek aktywności plus wydłużenie czasu w łóżku powodują, że sen się pogarsza i pojawiają się problemy związane z kondycją psychiczną - powiedział w rozmowie z RMF FM profesor Adam Wichniak z Ośrodka Medycyny Snu w Warszawie. Doktor Michał Skalski z Poradni Leczenia Zaburzeń Snu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dodaje, że organizm potrzebuje od kilku do kilkunastu dni, by przyzwyczaić się do nowego czasu.

- Z medycznego punktu widzenia warto byłoby zostać przy jednym czasie. Pojawia się tu pytanie: który czas jest lepszy? Badania medyczne pokazują, że raczej czas zimowy bardziej pasuje do naszej strefy geograficznej. Polacy w badaniach wskazują, że wolą czas letni, który lepiej się kojarzy, lecz oznacza, że dzieci w niektórych regionach, na przykład na północy Polski, przez 4-5 miesięcy w roku, wstając do szkoły o siódmej rano, będą wstawać, gdy za oknem jest ciemno - dodaje doktor Skalski.

Zmiana czasu - dlaczego Unia wstrzymała prace w tej sprawie?

Rezolucja o odejściu od zmiany czasu w Unii Europejskiej została przyjęta w 2018 roku. Realizacja projektu została niestety wstrzymana przez epidemię koronawirusa. Obecnie projektem zajmuje się Rada Unii Europejskiej. Do tej pory nie wiadomo jednak, kiedy może zapaść ostateczna decyzja dotycząca zmiany czasu.

Z nieoficjalnych doniesień wynika, że mniej chętne odejścia od zmiany czasu są kraje na południu Europy, które nie odczuwają takich skutków zmiany czasu, jak mieszkańcy północy regionu.