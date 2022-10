- Śmianie się z ludzi i dzielenie ludzi, jest po prostu ohydne - powiedział Włodzimierz Czarzasty, nawiązując do wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego podczas jego tournée po Polsce. Prezes PiS mówił w Radomiu m.in.: - Próbuje nam się siłą wmusić te wszystkie LGBT aż do 80 liter, chociaż nawet nie mamy tylu w alfabecie - "żart" wywołał rozbawienie wyborców PiS. Czarzasty nazwał to "obrzydliwym hue hue hue", które często kosztuje ludzkie życie.

Włodzimierz Czarzasty o wypowiedziach Kaczyńskiego: Obrzydliwe "hue hue hue"

Czarzasty komentował wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego w programie "6. Dzień Tygodnia w Radiu ZET". - To "hue hue hue", i ta sala, obrzydliwa sala, która powtarza bezmyślnie to "hue hue hue", to jest po prostu ohydne. Potępiam to wszystkimi swoimi myślami - stwierdził Czarzasty. Polityk stwierdził, że PiS wybrał taki sposób na rządzenie krajem - przez wyśmiewanie się.

- Tylko zapominacie o jednej rzeczy. Że po takich wypowiedziach, tworzeniu takiej atmosfery, ludzie, szczególnie młodzi ludzie, tracą życie. Popełniają samobójstwa. To jest po prostu obrzydliwe - podkreślał polityk Lewicy.

Dziś Tęczowy Piątek. "Władza traktuje szkołę jako pole walki ideologicznej"

Czarzasty krytykuje "żarty" prezesa PiS. Zalewska: Prawo w Polsce chroni każdego człowieka

Anna Zalewska, była ministra edukacji w rządzie Beaty Szydło odparła, że "prawo chroni każdego młodego człowieka w Polsce". - Niech pani bzdur nie opowiada, wie pani, ile osób popełniło samobójstwo, które tego ciśnienia, tego obrzydliwego "hue hue hue hue" nie zniosły psychicznie - odparował Czarzasty. - Rzucają się z mostów, wieszają się... - dodał.

Zalewska w odpowiedzi wytknęła mu, jak opozycja traktuje prezesa PiS. - Mówi to człowiek, który z Jarosława Kaczyńskiego stwarza obiekt hejtu, pogardy i nienawiści - stwierdziła polityczka, porównując tym samym sytuację przywódcy Zjednoczonej Prawicy, do tego, czego doświadczają osoby ze społeczności LGBT+ w Polsce.

Czarzasty został zapytany przez prowadzącego program Andrzeja Stankiewicza, czego chce Lewica dla społeczności LGBT+ w Polsce. - Śluby, adopcja, co? - pytał dziennikarz. - Wszystko, proszę pana - odparł polityk Lewicy, zaznaczając, że zmiany będą wprowadzane stopniowo. Pierwszy krok, to jego zdaniem związki partnerskie.

Jak homofobiczne słowa polityków mogą odbijać się na osobach LGBT+?

Osoby z grup marginalizowanych doświadczają stresu mniejszościowego, który znacznie odbija się na ich kondycji psychicznej. Z tegorocznego rankingu ILGA-Europe wynika, że Polska jest najbardziej homofobicznym krajem w Unii Europejskiej. Jak podaje magazyn "Replika" w Polsce rocznie około 200 osób nastoletnich ze społeczności LGBT+ podejmuje próby samobójcze. W tym 25 traci życie.

Problem dotyczy queerowej młodzieży na całym świecie. Z badania "National Survey on LGBTQ Youth Mental Health 2020", które przeprowadziła organizacja Trevor Project w Stanach Zjednoczonych wynika, że ponad połowa młodzieży ze społeczności LGBT+ w ciągu roku miała myśli samobójcze, 15 proc. podjęło próbę samobójczą. Problem na największą skalę dotyczy młodzieży transpłciowej, w tym osób niebinarnych. Wyniki badania podaje portal Polityka Zdrowotna.

Śmiszek: Słowa Kaczyńskiego o LGBT mogą skończyć się nieszczęściem

