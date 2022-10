Według synoptyków z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostatni weekend października będzie bardzo ciepły, zwłaszcza na zachodzie i południu kraju. Miejscami temperatura przekroczy 20 stopni. Tak wysokich wartości o tej porze roku nie było od ponad 20 lat.

Jak wyjaśniał rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski w piątek nad Polskę dotarło zwrotnikowe powietrze. - Temperatura maksymalna wyniesie od około 15 stopni w Polsce północnej, przez 18 -19 stopni w centrum, do 21 -22 stopni na południu i południowym zachodzie. Będzie sporo słońca, szczególnie w południowej części kraju - mówił Grzegorz Walijewski.

Zachmurzenie na ogół umiarkowane, a słabe opady deszczu mogą się pojawić niemal w całym kraju, jedynie na południowym zachodzie nie powinno padać.

Pogoda na długi weekend. Temperatura wyniesienie nawet 20 st. C

IMGW donosi, że sobota ma być pochmurna, ale z przejaśnieniami. Synoptycy zapowiadają, że na północnym i południowym wschodzie mogą się pojawić przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna w tej części Polski wyniesie 17 st. C. Na południu znów bardzo ciepło - do 20 st. C.

Niedziela ma być pogodna, z wyjątkiem południowo-wschodniej części kraju - tam pojawią się chmury i opady deszczu. Na południowym zachodzie będzie najcieplej - do 20 st. C.

W poniedziałek będzie bardzo ciepło i słonecznie. "Temperatura maksymalna od 15 st. C na północnym wschodzie do 22 st. C na południowym zachodzie; jedynie nad morzem będzie nieco chłodniej, od 12 st. C do 16 st. C" - czytamy na stronie IMGW.

Jaka pogoda na 1 listopada?

Ciepło będzie także po weekendzie. Rzecznik IMGW informował, że Dzień Wszystkich Świętych w większości kraju będzie pogodny. - Jedynie na północy województw zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego mogą wystąpić słabe przelotne opady deszczu. Na południu i południowym zachodzie cały czas wartości powyżej 20 stopni. Dawno nie było tak ciepłego Dnia Wszystkich Świętych - mówił Grzegorz Walijewski.

Synoptycy z IMGW informują, że w tym roku 1 listopada może być rekordowo ciepły - w odniesieniu do analogicznego dnia w ciągu ostatnich 30 lat. "Do tej pory najcieplejszy był 1 listopada 2018 roku, kiedy termometry pokazały prawie 22 st. C na południowym wschodzie" - informuje Instytut.