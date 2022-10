Polskie wojsko otrzymało pierwsze bayraktary. "Opozycja mówiła, że nie będzie korzyści"

Wojsko Polskie otrzymało pierwsze drony bayraktar. - Kolejne systemy będą konsekwentnie wprowadzane do Sił Zbrojnych RP. Wykorzystujemy wszystkie możliwości, żeby Polska była bezpieczna - powiedział Mariusz Błaszczak. - Zamówiliśmy te drony jeszcze przed wojną w Ukrainie. Wtedy mówiono nam, szczególnie opozycja, że to broń z której nie będziemy mieć korzyści. To, co dzieje się w Ukrainie, pokazuje, że to my mieliśmy rację - dodał szef MON.

10 Twitter/@MON_GOV_PL Otwórz galerię Na Gazeta.pl