W ciągu sześciu lat na rzecz Fundacji Lux Veritatis i innych podmiotów ks. Tadeusza Rydzyka ministerstwa przelały prawie 19,5 mln zł - ujawnił na Instagramie 16-letni Maciej Rauhut. Aktywista dodał, że cztery resorty odmówiły odpowiedzi, choć to informacja publiczna, której ma prawo się domagać. "Wyślemy ponaglenia" - skomentował. 19,5 mln, jakie potwierdził Rauhut, to ułamek kwot, jakimi rząd PiS obsypuje biznesy Rydzyka. Oko.press podało w marcu, że było to co najmniej 325 mln zł.

4 Fot. Grzegorz Skowronek / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl