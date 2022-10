Dziś Tęczowy Piątek. "Władza traktuje szkołę jako pole walki ideologicznej"

Zobacz wideo Śmiszek: Promować to można chipsy albo kurczaka w supermarkecie, a nie homoseksualizm

Tęczowy Piątek coroczne święto mające na celu wzmocnić młodzież LGBT+ w wieku szkolny, aby młode osoby widziały, że mają wsparcie, nie pozostają same i są bezpieczne. Zostało zainicjowane w 2016 roku przez Kampanię Przeciwko Homofobii i odbywa się w ostatni piątek października.

W tym roku wydarzenie pod hasłami "Jesteś okej" i "Będzie dobrze" wypada 28 października.

To, jak Tęczowy Piątek wygląda w danej szkole, zależy od nauczycieli i dyrektora z danej placówki, a także młodzieży. Mogą zostać np. zorganizowane warsztaty na temat tolerancji lub pokaz i dyskusja wokół kilku, lub jednego z wybranych filmów poruszających tematykę LGBT+ wśród młodych ludzi.

To świetna okazja do tego, aby porozmawiać z uczniami na temat różnorodności i dyskryminacji. Jest to bardzo ważne, ponieważ - jak wynika z badań Uniwersytetu Warszawskiego - 66 proc. młodych osób LGBT w Polsce doświadcza przemocy, a aż 75 proc. ma myśli samobójcze.

Nie wiadomo jednak, ile dokładnie szkół bierze udział w akcji. - Nie wiemy, ile szkół wzięło w tym roku udział w Tęczowym Piątku. Ze względu na bezpieczeństwo już od dawna nie zbieramy takich danych - mówiła po ubiegłorocznym wydarzeniu w rozmowie z OKO.press Justyna Nakielska, aktywistka Kampanii Przeciwko Homofobii.

PiS i Ordo Iuris atakują osoby LGBT

Aktywiści podkreślają, że każdego roku wspólnie świętuje coraz więcej osób, a jednocześnie organizacja tego typu wydarzeń staje się coraz trudniejsza. Wszystko przez narrację rządzących. - Obecna władza traktuje szkołę jako pole walki ideologicznej. Tak być nie może. Młodzież powinna w szkole czuć się bezpiecznie - podkreśla, cytowana przez "Gazetę Wyborczą", Cecylia Jakubczak z KPH.

Przykładem tej narracji może być wypowiedź ministra edukacji. W rozmowie z Polską Agencją Prasową stwierdził, że "na pewno Tęczowy Piątek nie odbędzie się w całej Polsce i na pewno nie we wszystkich szkołach". - Z naszych informacji wynika, że będzie miało to miejsce w marginalnej liczbie placówek, tam, gdzie są nieodpowiedzialni dyrektorzy, którzy nie dbają o właściwą edukację i wychowanie dzieci. Przypomnę, że te powinny odbywać się zgodnie z podstawą programową - powiedział Przemysław Czarnek.

Osoby LGBT regularnie atakuje także Jarosław Kaczyński w czasie swojego objazdu po Polsce. - Nie chcemy takich zjawisk, jak 12-latki, które ogłaszają się lesbijkami. Jak stwierdzenia, że każdy z państwa i ja także mógłby w każdym momencie oświadczyć, że jest innej płci. Na przykład pan europoseł mógłby w pewnym momencie powiedzieć, że ja jestem Małgosia - mówił podczas spotkań w miniony weekend rozbawiony prezes PiS. - Chodzi o to, żeby wszystko było w ramach zdrowego rozsądku, aby w przedszkolach nie kazano się chłopcom przebierać za dziewczynki i vice versa - dodał.

- To bardzo obraźliwe słowa, dające poczucie, że część osób jest niechciana w Polsce. Trzeba mieć bardzo grubą skórę, by coś takiego umieć zignorować, oraz wsparcie najbliższych, by to przetrwać. Tego wsparcia niestety często dzieciom brakuje, bo rodzice przesiąkają homofobicznymi i transfobicznymi komunikatami idącymi ze strony władzy - tak słowa Jarosława Kaczyńskiego skomentowała Cecylia Jakubczak.

Wydarzenie próbuje zwalczać również Ordo Iuris. Jej prezes Jerzy Kwaśniewski udostępnił w mediach społecznościowych "poradnik dla rodziców i uczniów" zatytułowany "Jak ustrzec dziecko przed Tęczowym Piątkiem".

