Pogoda na weekend i Wszystkich Świętych. Będzie ciepło! Nawet 22 stopnie na termometrach

Według synoptyków z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej czeka nas kilka ciepłych dni. Jak czytamy, "najbliższy tydzień będzie przebiegać na ogół pod dyktando wyżów, a jedynie przejściowo zaznaczać się będą zatoki niżowe z frontami atmosferycznymi." Co to znaczy w praktyce? W długi weekend będzie bardzo ciepło. Na termometrach zobaczymy nawet 22 stopnie Celsjusza.

Pogoda na długi weekend. Wysokie temperatury i mgły

W piątkowy poranek, na rozpoczęcie długiego weekendu, w wielu miejscach pojawią się gęste mgły - w niektórych miejsca widoczność będzie ograniczona do zaledwie 100 metrów. Reszta dnia pogodna, na północy kraju może się pojawić więcej chmur, z których miejscami pojawi się deszcz. Temperatura, jak na koniec października bardzo wysoka - na północnym wschodzie 14 stopni, a na południowym zachodzie nawet 21.

Sobota ma być pochmurna, ale z przejaśnieniami. Synoptycy zapowiadają, że na północnym i południowym wschodzie mogą się pojawić przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna w tej części Polski wyniesie 15 stopni. Na południu znów bardzo ciepło - do 21.

"Odczuwalnie będzie nieco chłodniej za sprawą umiarkowanego wiatru, który nad morzem może w porywach osiągać do 55 km/h" - zaznaczają synoptycy.

Pogoda na Wszystkich Świętych 2022. Miłe zaskoczenie

Pogoda na długi weekend. W niedzielę 22 stopnie

Niedziela ma być pogodna, z wyjątkiem południowo-wschodniej części kraju - tam pojawią się chmury i opady deszczu. Na południowym zachodzie będzie najcieplej - nawet 22 stopnie.

W poniedziałek - ostatni dzień października - będzie bardzo ciepło i słonecznie.

"Temperatura maksymalna od 15 st. C na północnym wschodzie do 22 st. C na południowym zachodzie; jedynie nad morzem będzie nieco chłodniej, od 12 st. C do 16 st. C" - czytamy na stronie IMGW.

1 listopada, w dzień Wszystkich Świętych, wysokie temperatury się utrzymają, chociaż na niebie pojawi się więcej chmur. Mogą też pojawić się przelotne opady deszczu. Termometry wskażą od 14 stopni nad morzem, do 21 na południu Polski. Ze względu na wiatr, który może być porywisty, temperatura odczuwalna będzie nieco niższa.

Tworzy się słaby wir polarny. Możliwa mroźna i śnieżna zima

