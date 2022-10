Tomasz Lis przeszedł udar. Dziennikarz trafił do szpitala 13 października i od tamtej pory pozostaje pod opieką lekarzy, za którą podziękował im w jednym z najnowszych tweetów. Wspomniał o byłym ministrze zdrowia Łukaszu Szumowskim.

"Serdecznie dziękuję zespołowi Neurologii I Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, którzy poradzili sobie z moim udarem i z profesjonalnym zespołem kliniki zaburzeń rytmu serca prof. Ł. Szumowskiego instytutu kardiologii w Aninie, którzy odkryli przyczynę moich udarów" - napisał publicysta w czwartek wieczorem.

Dodał, że za kilka tygodni wróci do Anina, "by serce finalnie zacerować", ale na razie musi "odpocząć po stresie".

Kilka dni temu w innym wpisie Lis przekazał, jaką diagnozę postawili mu specjaliści. "Pozdrawiam z całego serca, prawie z całego, z jego większości. Poza stwierdzonym u mnie izolowanym ubytkiem w środkowej części przegrody międzyprzedsionkowej, czyli mówiąc prościej - dziurą w sercu" - czytamy.

Krótko przed udarem Tomasz Lis przebiegł maraton w Chicago. "6 największych maratonów świata na rozkładzie. A prawie trzy lata temu usłyszałem, że być może o życiu na wózku będę mógł pomarzyć" - pisał wtedy w mediach społecznościowych.

Tym samym dziennikarz ukończył World Marathon Majors, czyli sześć największych maratonów na świecie: w Tokio, Chicago, Berlinie, Londynie, Nowym Jorku i Bostonie. Do tej pory takiego wyczynu dokonało 70 Polaków.

Wcześniej Lis przeszedł już trzy udary. We wpisach zapewniał, że stosował się do zaleceń lekarzy. "Gdy biegłem swój rekordowy maraton, tętno nie spadało mi poniżej 200 uderzeń na minutę. Dziś zgodnie z rozkazami lekarzy pilnowałem, by nie przekraczało 170. Przypomina to trochę bieganie na zaciągniętym hamulcu, ale jednak warto wpaść na metę maratonu, a nie jednocześnie życia" - pisał.

