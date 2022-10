Prokuratura Okręgowa w Warszawie do tej pory nie przeprowadziła przesłuchania 20-latka. - Czynności nie zostały wykonane ze względu na jego stan zdrowia - przekazała w czwartek Aleksandra Skrzyniarz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie, cytowana przez Wirtualną Polskę.



Zatrzymanie 20-latka w siedzibie PiS. Nie można go przesłuchać ze względu na stan zdrowia

Na miejscu interweniowała policja, wezwana przez przedstawicieli ochrony. 20-latek został następnie przewieziony na komendę. - Po godz. 15 wpłynęła do nas informacja, że do obiektu przy ul. Nowogrodzkiej 84/86 wszedł 20-letni mężczyzna, który zaczął grozić ochroniarzowi obiektu i dokonał uszkodzenia drzwi - przekazał sierż. szt. Jakub Pacyniak, oficer prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa III, cytowany przez "Wprost".

Szef Prokuratury Rejonowej w Warszawie-Ochocie Przemysław Paluch przekazał, że mężczyzna znajduje się obecnie w szpitalu. - Po wstępnym zbadaniu przez lekarza z uwagi na stan pobudzenia, w jakim znajdował się młody człowiek i brak logicznego kontaktu z nim, został przewieziony do szpitala psychiatrycznego pod Warszawą. Dopóki lekarze nie wyrażą zgody, śledczy nie mogą wykonać z zatrzymanym żadnych czynności - przekazał Paluch, cytowany przez "Wprost".

20-latek wtargnął do siedziby PiS-u i żądał spotkania z Kaczyńskim

25 października mężczyzna próbował wejść do siedziby Prawa i Sprawiedliwości na ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie. Na nagraniu opublikowanym przez TVP widać mężczyznę, który wchodzi do budynku, podchodzi do jednych z drzwi wewnątrz i krzyczy. - Ja do Kaczyńskiego, on wie, o co chodzi. Szarpie też za klamkę i usilnie puka. Następnie powtarza: "Do Kaczyńskiego. Ktoś go pyta kim jest Kaczyński", po czym 20-latek odpowiada: "Człowiek, do którego idę i wie, że do niego idę. Pan go zawoła, bo pan nie wie, o co chodzi".

Nikt z siedziby biura nie reaguje na jego zachowanie, więc mężczyzna grozi, że jeśli mu nie otworzy, wybije szybę i kogoś zabije. Ktoś mu odpowiada, że jest niepoważny, po czym padają słowa: "Jestem najbardziej poważnym człowiekiem na świecie, a ty zaraz będziesz martwy. Wołaj Kaczyńskiego". Zdenerwowany mężczyzna uderza pięścią w drzwi, wychodzi ktoś z biura PiS-u i dochodzi do szarpaniny na klatce schodowej.

