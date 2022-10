Sejm na chwilę przerwał obrady. Elżbieta Witek obawiała się ataku hakerskiego

W Sejmie podczas głosowania nad poprawkami Senatu po godz. 20. doszło do awarii systemu do głosowania. W pierwszej kolejności marszałek Elżbieta Witek zarządziła dwie minuty przerwy.

Posłowie nie wiedzieli, co jest przyczyną tej awarii. - Przed chwilą ktoś powiedział, że taki atak był na Słowacji, więc jak pan sobie z tego kpi, to nieładnie panie pośle - mówiła marszałek do jednego z posłów.

Ostatecznie marszałek Witek zarządziła 15-minutową przerwę spowodowaną "poważniejszą awarią". Zaznaczyła, zwracając się do posłów, że ona "jest w formie".

Po około 20 minutach posłowie wrócili na salę plenarną.

Hakerskie ataki na słowacki parlament i polski Senat

W czwartek doszło do ataku hakerskiego na słowacki parlament. Przez co tego dnia obrady nie mogły się odbyć. - Zidentyfikowaliśmy incydent z zakresu cyberbezpieczeństwa. Z jakiegoś punktu wychodzi sygnał, który blokuje nasze systemy, komputery. Nie możemy nawet obsłużyć parlamentarzystów w naszej kawiarni - mówił Boris Kollar, przewodniczący tamtejszego parlamentu.

Tego samego dnia, w godzinach przedpołudniowych doszło również do ataku na polski Senat. - Nie wiem, czy to jest wynik naszej wczorajszej uchwały (o uznaniu rządu Rosji za reżim terrorystyczny - red.), czy tylko koincydencja, ale [...] trwa silny atak hakerski na nasze serwery - mówił w czwartek przed południem marszałek izby Tomasz Grodzki.

Po godz. 12.00 strona internetowa Senatu została przywrócona.

Senator Koalicji Obywatelskiej Marcin Bosacki przekazał, że otrzymał potwierdzenie, że przynajmniej część porannego ataku na serwery Senatu nastąpiła z terytorium Rosji.

Senat przyjął uchwałę o uznaniu rządu Federacji Rosyjskiej za reżim terrorystyczny

Senat jednomyślnie przyjął w środę uchwałę o uznaniu rządu Federacji Rosyjskiej za reżim terrorystyczny. Izba jednocześnie zaapelowała, by wszystkie kraje, opowiadające się za pokojem, demokracją i prawami człowieka, zajęły identyczne stanowisko wobec rządu Rosji.

Uchwałę przyjęto jednomyślnie. Jak przypominają senatorowie, 24 lutego 2022 roku siły zbrojne Federacji Rosyjskiej rozpętały bestialską wojnę z Ukrainą, chcąc wymazać z mapy ten suwerenny kraj oraz wyniszczyć jego naród. "Heroiczna obrona niepodległości przez obywateli Ukrainy wzbudziła podziw całego wolnego świata. Ukraina jest dziś najważniejszym miejscem, broniącym demokracji i wolności" - podkreślono.

W uchwale senatorowie napisali, że rosyjscy najeźdźcy terroryzują mieszkańców ukraińskich miast, bombardując cywilne cele.