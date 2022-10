Ambasador Rosji na przyjęciu u nuncjusza w Warszawie. W MSZ konsternacja

Jak przypomina "Rzeczpospolita", od początku wojny w Ukrainie przedstawiciele Rosji nie są zapraszani na oficjalnie uroczystości z udziałem polskich władz.

Zaproszeń na spotkania z udziałem dyplomatów nie wysyłają do rosyjskiej ambasady także inni akredytowani w Polsce ambasadorowie. Jak wynika z ustaleń gazety, gdyby takie zaproszenie zostało wystosowane, to MSZ musi zostać o tym fakcie poinformowane. "Chodzi o to, by uniknąć sytuacji pojawienia się polskiego polityka obok rosyjskiego ambasadora" - pisze "Rz".

Ambasador Rosji na przyjęciu u nuncjusza w Warszawie

Według informacji dziennika do sytuacji nie dostosowała się Nuncjatura Apostolska w Polsce. Zaproszenie na przyjęcie w jej siedzibie przy al. Szucha w Warszawie dostał ambasador Rosji w Polsce. Siergiej Andriejew z niego skorzystał i pojawił się w rezydencji abp. Salvatore Pennacchio.

Obecność ambasadora potwierdziło źródło zbliżone do resortu spraw zagranicznych. W rozmowie z "Rzeczpospolitą" rozmówca dodał, że ministerstwo było tą informacją skonsternowane.

Na spotkaniu nie pojawił się jednak oddelegowany przedstawiciel resortu.

Osoba powiązana z Ministerstwem Spraw Zagranicznych uważa, że zaproszenie dla rosyjskiego ambasadora nie powinno dziwić, ponieważ Watykan prowadzi łagodną politykę w odniesieniu do Rosji.

- Wystarczy posłuchać papieża. Ale, tak czy inaczej, inni goście zostali przez nuncjusza postawieni w bardzo niewygodnej sytuacji - komentował rozmówca.