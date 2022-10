Abp Jędraszewski mówił o "tęczowej zarazie". Nieoficjalnie: sąd w Krakowie oddalił apelację

Jak informuje portal wpolityce.pl, sprawa dotyczyła słów abp. Marka Jędraszewskiego wygłoszonych podczas mszy świętej upamiętniającej wybuch Powstania Warszawskiego. W 75. rocznicę tragicznego powstania warszawiaków przeciwko nazistom duchowny mówił o "tęczowej zarazie".

Kraków. Sąd Apelacyjny oddalił apelację w sprawie przeciwko abp. Jędraszewskiemu

- Czerwona zaraza już po naszej ziemi nie chodzi. Co wcale nie znaczy, że nie ma nowej, która chce opanować nasze dusze, serca i umysły. Nie marksistowska, bolszewicka, ale zrodzona z tego samego ducha - neomarksistowska. Nie czerwona, ale tęczowa - mówił arcybiskup Jędraszewski.

W związku z tymi słowami jeden z obywateli wniósł pozew do sądu. Do prokuratury wpłynęły także zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa - nawoływania do nienawiści i propagowania faszyzmu. Większość zawiadomień złożyły osoby prywatne, dwa zgłoszenia wpłynęły natomiast od stowarzyszeń walczących z zachowaniami rasistowskimi.

Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił pozew przeciwko Jędraszewskiemu. W uzasadnieniu stwierdzono, że konkordat gwarantuje Kościołowi w Polsce "autonomię w głoszeniu wiary i nauczaniu". Z nieoficjalnych ustaleń wpolityce.pl wynika, że także Sąd Apelacyjny w Krakowie oddalił apelację do tej sprawy.

"Nie będziemy obojętni wobec dehumanizacji mniejszości, przypominającej najgorsze czasy, w których mieliśmy okazję żyć"

Słowa abp. Marka Jędraszewskiego, wypowiedziane w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, bardzo kontrastowały ze wcześniejszym oświadczeniem kombatantów. "W wyniku głoszenia bardzo szkodliwych treści, że osoby homoseksualne to nie ludzie, wprowadza się tragiczną w skutkach narrację. Postrzega się w niej drugiego człowieka jako przedmiot pozbawiony jakichkolwiek uczuć, afektów i emocji. Nie będziemy obojętni wobec dehumanizacji mniejszości, przypominającej najgorsze czasy, w których mieliśmy okazję żyć. Uważamy, że mamy obowiązek zabrać głos w obronie ludzi słabszych" - napisali w 2020 roku powstańcy zrzeszeni w ramach Związku Powstańców Warszawskich oraz Fundacji Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego.

Powstańcy przywołali też słowa Mariana Turskiego, które zostały wypowiedziane podczas obchodów 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz: "'Nie bądźcie obojętni, kiedy jakakolwiek mniejszość jest dyskryminowana'. My nie będziemy" - dodali.



Oświadczenie powstańców odnosiło się do słów prezydenta Andrzeja Dudy i innych polityków partii rządzącej, którzy mówili m.in., że "LGBT to nie ludzie, to ideologia".

