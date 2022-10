Zmiany w TVP, czy jednorazowy incydent? W programie "Gość Wiadomości" był tylko polityk opozycji

"Gość Wiadomości" to program emitowany w TVP oraz TVP Info tuż po głównym wydaniu "Wiadomości". Do studia zapraszani są specjaliści z różnych dziedzin, politycy, sportowcy, a także publicyści. Podczas środowego (26 października) wydania Michał Adamczyk rozmawiał z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem - liderem Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Lider PSL odniósł się do zeznań Marcina W. "Wiary nie dajemy"

Władysław Kosiniak-Kamysz na antenie TVP Info został zapytany, czy w czasach rządów PO-PSL jego kampania była finansowana ze środków ministerstwa gospodarki. - To jest nieprawda, to jest miara wiarygodności tego świadka, której my wiary nie dajemy - skomentował zeznania Marcina W., wspólnika Marka Falenty. - Ministerstwo nigdy nie płaciło i nie ma prawa nigdy płacić za prywatną kampanię jakiegokolwiek kandydata - dodał.

Pytanie Michała Adamczyka to pokłosie afery taśmowej. 14 czerwca 2014 r. "Wprost" opublikował stenogramy rozmów kilkudziesięciu osób związanych z polityką i biznesem, które w latach 2013-2014 były nielegalnie nagrywane, m.in. w restauracji "Sowa i przyjaciele". Jedną z czterech zatrzymanych osób ws. instalowania podsłuchów był Marek Falenta.

Po ośmiu latach od ich udostępnienia teoretycznie zamknięty temat wraca, a wszystko za sprawą "Newsweeka". 17 października tygodnik opublikował tekst Grzegorza Rzeczkowskiego "Nagrania polskich polityków sprzedane rosyjskim służbom? Możemy mieć do czynienia z potężną aferą szpiegowską". Tekst wywołał burzę.

Przypomnijmy, Prokuratura Krajowa opublikowała materiały zawierające zeznania Marcina W., wspólnika Marka Falenty. W zeznaniach wspólnika Falenty przewija się "W.K.K." - inicjały lidera PSL.

"Kilka osób powiązanych z Ministerstwem Gospodarki i jest firma [nazwa ocenzurowana przez prokuraturę - red.], ministerstwo chce wypromować te osoby, ale one nie mają pieniędzy na swoją promocję. Wtedy Falenta, korzystając ze swoich możliwości, załatwiał kontrakt np. na 100 000 zł z Ministerstwem Gospodarki na jakieś zlecenie oficjalne dla tego ministerstwa" - czytamy w opublikowanych przez Prokuraturę Krajową zeznaniach Marcina W. "Realizacja tego zlecenia kosztowałaby np. 10 tys. zł, a cała reszta poszłaby na promocję tych osób".

"Marek Falenta mówił mi, że bardzo pomógł W.K.K. Nie mówił mi, czego dotyczyła ta pomoc. Jednak jak znam Marka Falentę, to musiało chodzić o dużą kasę, bo mówił o tym ze sporymi emocjami" - zeznał śledczym Marcin W.

Afera taśmowa. Mamy stanowisko prokuratury ws. ustaleń "Newsweeka"

PSL poprze utrzymywanie elektrowni węglowych. Jest jeden warunek

Władysław Kosiniak-Kamysz wypowiedział się także na temat decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zgodnie z którą trzeba zamknąć elektrownię węglową w Turowie, czego szef PSL, z powodu kryzysu energetycznego i wysokich cen, nie popiera. - To nie jest ten czas. W Europie też jest tendencja: "utrzymajmy wszystko, co możliwe" - zaznaczył.

Jednocześnie dodał, że w tej sprawie kluczowe jest proponowane przez PSL "odblokowanie energetyki wiatrowej". - Postawienie na biogazownie, na odnawialne źródła energii. Tego mi brakuje, a ustawy leżą w zamrażarce - dodał Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jak wskazał, PSL poprze utrzymywanie elektrowni węglowych, jeżeli strona rządowa zgodzi się na złagodzenie przepisów dot. budowania elektrowni wiatrowych, czy proponowaną przez PSL zmianę przepisów ws. biogazowni oraz fotowoltaiki.

Gość programu TVP odniósł się również do kwestii energetyki jądrowej. - Jestem zwolennikiem tych nowych modułowych elektrowni atomowych. Jak będziemy rządzić, jak z woli narodu, społeczeństwa dojdzie do zmiany rządu, i PSL będzie miało w nim udział, to podtrzymamy te inwestycje, które teraz zostaną przyjęte. To samo w sprawie zbrojeń - zapowiedział szef PSL.

Zmiany w TVP, czy jednorazowy incydent?

W środowym wydaniu programu w studiu TVP był tylko Władysław Kosiniak-Kamysz, czyli przedstawiciel opozycji bez konkurenta z obozu władzy - takiej sytuacji nie było od dłuższego czasu. 9 października został zaproszony Piotr Zgorzelski z PSL. Wystąpił jednak w duecie z Markiem Pękiem z PiS. Podobnie było 6 października, gdy Grzegorz Napieralski z Koalicji Obywatelskiej pojawił się w studiu razem z Anną Kwieceń.

