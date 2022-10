IPN wyburzy cztery pomniki poświęcone "wdzięczności" i "chwale" Armii Czerwonej. Prezes: Mocno spóźnione

Prezes IPN Karol Nawrocki, który weźmie udział w operacji demontażu pomnika w Głubczycach, wyjaśnia, że te działania to wypełnianie zobowiązań dotyczących dekomunizacji przestrzeni publicznej.

- Chcemy dać wyraźny sygnał, że jesteśmy zdeterminowani w tym dziele, aby wszystkie 60 pomników zniknęło w Polsce. Nie ustajemy w wysiłkach, aby we wszystkich miejscowościach te pomniki upadały, jednak wciąż uznaję, że to mocno spóźnione i tych pomników dawno nie powinno być w polskiej przestrzeni publicznej, bo one dekonstruują polską świadomość - powiedział.

Prezes IPN o wyburzeniach pomników: Samorządy odpowiedziały pozytywnie na naszą ofertę

Prezes IPN wyjaśnia, że likwidacja reliktów systemu totalitarnego jest niezwykle ważna nie tylko ze względów symbolicznych, lecz także edukacyjnych.

- Część z tych pomników jest w mniejszych miejscowościach, więc one wpływają na taką defragmentację historii, na niezrozumienie historii przez lokalne społeczności. Są to pomniki chwały żołnierzy, których należy potępiać, kolejne pokolenia przy nich się wychowują, kolejne pokolenia dbają o te miejsca, pozostając w głębokiej nieświadomości, czym było to, co niektórzy nazywają wyzwoleniem, a było przecież zniewoleniem - dodaje.

Prezes IPN Karol Nawrocki podkreśla, że samorządy coraz chętniej przyłączają się do tej akcji.

- Samorządy odpowiedziały pozytywnie na naszą ofertę, szczególnie że my proponujemy w miejscach obalanych pomników postawienie pomników prawdziwych bohaterów albo ofiar systemu komunistycznego i niemieckiego nazizmu. Dlatego liczba samorządów opornych wobec tej operacji stopniała do jednego czy dwóch - mówi.

Według danych IPN w Polsce wciąż stoi około 30 pomników zbudowanych w PRL, które upamiętniają Armię Czerwoną.

IPN wyburzy w czwartek cztery pomniki poświęcone Armii Czerwonej

Pomnik "Wdzięczności Armii Czerwonej" w Głubczycach został wzniesiony w 1945 roku w parku miejskim. Upamiętniał czerwonoarmistów poległych na terenie powiatu głubczyckiego. Obelisk, przed którym stoi figura żołnierza sowieckiego z pistoletem maszynowym, umieszczono na cokole dawnej Kolumny Zwycięstwa, upamiętniającej pruskie wiktorie z końca XIX wieku. Rozbiórka pomnika w Głubczycach obejmie demontaż obelisku i sowieckiego żołnierza z zachowaniem zabytkowego cokołu, na którym zostanie usytuowane nowe upamiętnienie sfinansowane przez IPN.

W Byczynie zostanie rozebrany pomnik "Wdzięczności Armii Czerwonej". Pomnik wzniesiono w 1945 roku na 1 Maja przy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Upamiętniał 38 czerwonoarmistów z 1 Frontu Ukraińskiego, którzy w styczniu 1945 polegli w walkach o miasto.

W Bobolicach pomnik został wybudowany z cegły w 1945 roku przez żołnierzy sowieckich. Na frontowej ścianie znajduje się tablica z napisem w języku rosyjskim: "Wieczna chwała naszym bohaterom poległym w walkach o wolność i niepodległość naszej ojczyzny 1945 roku".

W województwie świętokrzyskim usunięty zostanie pomnik żołnierzy Armii Czerwonej, który znajduje się na skraju lasu przy drodze nr 765 łączącej Szydłów z Kurozwękami, na terenie Nadleśnictwa Staszów. Na monumentalnym pomniku z kamienia w kształcie portalu zamocowana jest tablica pamiątkowa z napisem: "Z tego miejsca dnia 12 I 1945 roku o godzinie 4-ej wojska 1-go Frontu Ukraińskiego Armii Radzieckiej pod dowództwem marszałka Koniewa huraganowym ogniem rozpoczęły ofensywę zimową, w której wyniku wyzwolona została Polska i rozgromiony hitleryzm. Chwała niezwyciężonej Armii Radzieckiej".