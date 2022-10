Pogoda na Wszystkich Świętych 2022. Dwucyfrowa temperatura i dużo słońca

W ostatnich dniach pogoda w Polsce przypomina babie lato. Sporo słońca i przyjemna, wysoka jak na koniec października temperatura zachęca do spacerów czy weekendowych wyjazdów. Co ciekawe, taka aura ma się utrzymać także na początku nowego miesiąca. Co ciekawe, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej już wcześniej przewidywał, że listopad 2022 będzie cieplejszy, niż wskazują na to średnie dane z lat 1991-2020. Jaka pogoda czeka nas na Wszystkich Świętych?

Pogoda na Wszystkich Świętych - jaka pogoda będzie 1 listopada 2022 roku?

Z pierwszych danych synoptyków na 1 listopada wynika, że tego dnia termometry pokażą w niektórych miejscach w Polsce nawet 14 stopni. Takie wartości mogą zobaczyć na termometrach mieszkańcy południowej części kraju, a dokładniej województwa podkarpackiego, małopolskiego i dolnośląskiego. 13 stopni będzie we Wrocławiu - na tym obszarze zapowiadane jest także niemal całkowicie bezchmurne niebo.

W województwach mazowieckim, wielkopolskim i lubuskim mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Będzie jednak ciepło, bo do 12 stopni. Taka sama temperatura, jednak w towarzystwie słońca, czeka mieszkańców województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. W województwach łódzkim, świętokrzyskim i lubelskim zachmurzenie ma być umiarkowane i duże, ale bez opadów. Temperatura w tej części kraju wyniesie do około 11 stopni. Najchłodniejszy, chociaż bardzo słoneczny dzień, czeka osoby przebywające na Podlasiu. W Białymstoku będzie do maksymalnie 10 stopni w ciągu dnia.

Pogoda na 2 listopada 2022 - jeszcze więcej słońca w Zaduszki

2 listopada pogoda ma być jeszcze lepsza - przynajmniej w centralnej i południowej Polsce, gdzie zapowiadane są duże dawki słońca. Północ i wschodnie krańce kraju mogą być bardziej deszczowe. Termometry pokażą maksymalnie 12 stopni na północnym zachodzie. W większości kraju będzie do 10 stopni. Najzimniej, bo 8-9 stopni, prognozowanych jest w województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim.

