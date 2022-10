Dwa lata temu duchowny odwiedził swojego znajomego, prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego. Mówił mu o strachu dziewcząt, ofiar "łowcy nastolatek". Media nazwały tak Krystiana W., znanego jako "Krystek", głównego oskarżonego w sopockiej aferze. To w tej aferze szczególne miejsce odgrywał klub "Zatoka Sztuki". Jak wykazało śledztwo, w tym miejscu dochodziło do wykorzystywania nieletnich dziewczyn.

Jacek Karnowski przekazał "Dziennikowi Bałtyckiemu", że kiedy ksiądz przyszedł do niego, był bardzo roztrzęsiony. Mówił, że opiekuje się dziewczynami pokrzywdzonymi przez "Krystka". - Szczególnie jedna bardzo się bała, szukał dla niej ochrony, mówił wręcz, że musi ją ukryć. Poradziłem mu wówczas, by udał się z tym do prokuratury. Z tego co wiem, tak właśnie zrobił - mówił prezydent Sopotu.

Polityk dodał, że wcześniej nie wiedział o śmierci księdza. Mówił też, że wiadomość o jego samobójstwie jest dla niego szokująca.

"Dziennik Bałtycki": Ofiary z "Zatoki Sztuki" wiedziały o kłótni Wieczorek z biznesmenem

Z informacji dziennika wynika, że dziewczyny miały wiedzieć o kłótni Iwony Wieczorek z prominentnym biznesmenem, powiązanym z powstałą później "Zatoką Sztuki".

"19-letnia gdańszczanka rzekomo odgrażała się ujawnieniem informacji o organizowaniu imprez z udziałem nieletnich dziewczyn. Działo się to na kilka lat przed wybuchem sopockiej afery pedofilskiej. Informację o tej kłótni potwierdzić mogą jedynie wspomniane poszkodowane. Ksiądz najwyraźniej nie dzielił się ze znajomymi wiedzą ani o kłótni, ani o wspomnianych dziewczynach. Nie zdradzał, gdzie przebywają" - czytamy.

Tajemnicza śmierć księdza

Ksiądz Krzysztof został znaleziony martwy w swoim pokoju na terenie plebanii 24 maja. Powiesił się na klamce drzwi, nie pozostawiając żadnej informacji. Jeszcze dwa dni wcześniej, w niedzielę, zorganizował spotkanie głównie dla duchownych. To było dwudziestolecie jego święceń kapłańskich.

Dwa dni po samobójstwie księdza zorganizowano pogrzeb.

Jak pisze "Dziennik Bałtycki" ksiądz Krzysztof dążył do odnalezienia jak największej liczby dziewcząt pokrzywdzonych przez Krystiana W. Dwa lata temu duchowny, w trakcie wizyty w sopockim ratuszu, nie podzielił się z Jackiem Karnowskim wiedzą o tym, czego świadkiem miały być poszkodowane dziewczęta.

Zaginięcie Iwony Wieczorek

Do zaginięcia Iwony Wieczorek doszło w nocy 16 lipca 2010 roku. Dziewczyna poszła na imprezę do Sopotu razem ze znajomymi - Adrią, Pawłem, Markiem i Adrianem. Nastolatka dwukrotnie chciała samotnie opuścić klub - za pierwszym razem dała się przekonać znajomym, żeby się nie rozdzielać. Iwona wyszła z imprezy o 2:50 - wtedy też zabawę postanowili skończyć jej koledzy, po których przyjechała taksówka i inny znajomy. O godzinie 4:12 kamery po raz ostatni rejestrują Iwonę, która idzie chodnikiem przy wejściu na plażę numer 63. Za nastolatką szedł wówczas mężczyzna, którego tożsamość do tej pory nie jest znana.

