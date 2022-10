Szkielet mężczyzny znaleziono 16 czerwca na terenie Jeżyc w Poznaniu (woj. wielkopolskie). Do tej pory nie ustalono tożsamości oraz okoliczności śmierci zmarłego. Śledczy poszukują osób, które mogą pomóc w ustaleniu jego danych osobowych.



Poznań. Znaleziono szkielet mężczyzny. Do zgonu mogło dojść ponad 10 lat temu

Jak informują policjanci, szkielet został znaleziony na terenie ogródków działkowych w Poznaniu przy ulicy Złotowskiej. "Badania antropologiczne i genetyczne przeprowadzone przez poznański Zakład Medycyny Sądowej wykazały, że to szkielet mężczyzny, który w chwili zgonu miał ok. 45-55 lat, mierzył ok. 170 centymetrów wzrostu i miał liczne, powstałe za życia, braki w uzębieniu" - przekazuje Iwona Liszczyńska z Policji Wielkopolskiej.

Okazało się również, że szkielet posiadał liczne zespolenia implantacji w kości promieniowej prawej ręki. Świadczy to o przebytym zabiegu ortopedycznym po złamaniu. "Badania wykazały również, że do zgonu mężczyzny doszło w przedziale czasowym 10-20 lat temu. Bezpośrednia przyczyna śmierci pozostaje nieznana" - dodaje Liszczyńska.

Poznań. Trwa ustalanie tożsamości mężczyzny, którego szczątki znaleziono w Poznaniu

Obecnie sprawą zajmują się policjanci z Archiwum X. Nawiązali współpracę z Zakładem Medycyny Sądowej w Poznaniu. "W wyniku ekspertyzy medyczno-sądowej w zakresie badań identyfikacyjnych na podstawie kości czaszki, sporządzono komputerową rekonstrukcję przybliżonego wizerunku mężczyzny. Model 3D sporządzono w kilku możliwych wariantach" - informuje Iwona Liszczyńska. Na podstawie przeprowadzonych badań opublikowano prawdopodobny wizerunek mężczyzny, który może pomóc w jego identyfikacji.

Osoby, które znają szczegóły śmierci mężczyzny lub mogą pomóc w ustaleniu jego tożsamości, mogą kontaktować się z policją telefonicznie pod nr telefonu: 572-900-236 lub 47 7713086,bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: archiwum.x@po.policja.gov.pl.

