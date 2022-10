Jerzy Owsiak musi przeprosić autorkę animacji dla TVP. "Cała rozprawa jak z powieści Kafki"

Jak podaje "Wyborcza" w środę 26 października, Jerzy Owsiak musi przeprosić Barbarę Pielę za zniesławienie. W styczniu 2019 roku, trzy dni przed Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, na antenie TVP Info została wyemitowana jej animacja "Plastusie". Jak napisał w mediach społecznościowych prezes Fundacji WOŚP, został on ukazany w materiale jako "pospolity oszust i złodziej w czerwonych spodniach i żółtej koszuli".

Nie trzeba bić, masakrować, przypalać żywym ogniem, aby zabić. Nie trzeba noża, kuli czy pętli na szyi. Są słowa, które - jak kula - rozrywają serce w drobny mak! Są stany ciągłej narracji, które potrafią ranić do żywego. TVP od kilku lat taką narrację opanowało do perfekcji. Nazywamy to szczujnią. Dzień w dzień o tej samej porze

- komentuje wyrok Owsiak.

"Plastusie" Barbary Pieli w TVP. Jerzy Owsiak: Mistrzostwo szczucia i pogardy

Animacja sugerowała, że Jerzy Owsiak działa na zlecenie Hanny Gronkiewicz-Waltz, byłej prezydentki Warszawy. "Mam diabelską i haczykowatą twarz. Jestem okropny i ohydny. Upycham w kieszeni kasę z puszki finałowej. Na banknocie Gwiazda Dawida. Mistrzostwo szczucia i pogardy. To wtedy serce kołata przerażone. To wtedy potrafi kawałek z niego umrzeć. Nawet telewizja uznała, że autorka tego filmiku przesadziła. Szczujnia na chwilę się zatrzymała. Tylko na chwilę" - komentuje sprawę Owsiak, zwracając uwagę, że zaledwie kilka dni później po emisji materiału doszło do morderstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

"To nie szaleniec z kosmosu dokonuje tego zabójstwa. To człowiek wykrzykujący swoją nienawiść do Prezydenta. Dla mnie podobna do nienawiści kierowanej pod moim adresem w plastelinowym filmie..." - dodaje.



Autorka obrzydliwej "dobranocki" znika z TVP. "Mam gdzieś, nie wrócę"

Jerzy Owsiak przegrał proces z Barbarą Pielą

Rok po emisji animacji WOŚP złożyła prywatny akt oskarżenia przeciwko osobom odpowiedzialnym za jej powstanie, czyli właśnie Barbarze Pieli, a także Michałowi Rachoniowi i Krystianowi Krawielowi. Zdaniem fundacji doszło bowiem do zniesławienia. Barbarę Pielę pozwała także Hanna Gronkiewicz-Waltz. Postępowanie zostało jednak umorzone, natomiast autorka animacji zarzuciła Owsiakowi zniesławienie i naruszenie dóbr osobistych. Miało chodzić o komentarz Owsiaka: "I dziś falą tej plasteliny jest taka nienawiść. Ktoś wpada na scenę i dźga nożem człowieka, który na tej scenie z nami pracuje".

Autorka filmu czuje się obrażona moją obroną na jej atak. Podaje sprawę do sądu. Wszyscy na sali sądowej oglądamy ten film ponownie. Traumatyczne przeżycie. Cała rozprawa jak z powieści Kafki. Pytania, co mogło mnie obrazić. Odpowiedzi, że Gwiazda Dawida była na banknocie taka maleńka. Dwie godziny detalicznego rozkładania tego okropnego filmu na czynniki pierwsze. Zapada wyrok. Muszę przeprosić autorkę plastelinowych opowieści

- pisze Owsiak, dodając, że przeprosiny muszą paść w ogólnopolskich mediach. Prezes fundacji zapowiada jednak, że będzie walczył. "Będę walczył, bo kiedy wydamy cichą zgodę na tę telewizyjną szczujnię, to już krok do zobojętnienia, które jak betonowy głaz długo będzie nie do ruszenia" - tłumaczy.

"Wygrałam proces z J. Owsiakiem! Doszło do naruszenia dóbr os. - na konferencji pr. 13-4/01/19 J.O. zawarł bezpodst. sugestie łączące mnie ze zbrodniami Auschwitz i przyczyną śmierci P. Adamowicza. Animacja NIE miała char. antysemickiego. Dziękuję mec. Wdowczykowi i świadkowi M. Kurce" - napisała natomiast Barbara Piela na Twitterze.

