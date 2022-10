Karambol na S2. Zderzyło się pięć samochodów. Trzy pasy ruchu zablokowane

Do karambolu doszło w środę około godz. 7:25 na trasie S2 między węzłami Lotnisko i Puławska, 200 metrów przed zjazdem na ulicę Puławską - podał Tomasz Zieliński, reporter TVN Warszawa. - Auta są dość mocno uszkodzone. Jedno z nich stoi bokiem do kierunku jazdy. Na miejscu są: policja, straż pożarna oraz służba autostradowa - poinformował. Według informacji portalu nikt nie został ranny.

Gabriela Putyra z Komendy Stołecznej Policji przekazała PAP, że łącznie doszło tam do trzech kolizji. - Kierowcy byli trzeźwi - podkreśliła rzeczniczka.

Karambol na trasie S2. Utrudnienia dla kierowców

Wypadek doprowadził do utrudnień w ruchu drogowym - trzy pasy w kierunku Terespola są obecnie zablokowane. Ruch odbywa się dwoma pasami do prawoskrętu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała, że utrudnienia mają potrwać około dwóch godzin, czyli mniej więcej do 9:30.

"Tworzy się gigantyczny korek. Przed godziną 9 sznur samochodów sięgał już węzła Opacz" - zrelacjonowali dziennikarze WP.

