Jak przekazała we wtorek Prokurator Rejonowa w Obornikach (województwo wielkopolskie) Katarzyna Sil-Szułczyńska, sekcja zwłok nastolatka odbędzie się w środę 26 października. W rozmowie z PAP prokurator potwierdziła, że postępowanie dotyczy możliwości popełnienia przestępstwa namowy lub pomocy do samobójstwa. Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratury.

Oborniki. Nowe informacje w sprawie śmierci 16-letniego Filipa. "Zaczepiali go słownie, rzucali w jego stronę niewybredne komentarze"

Jak przekazał portal oborniki.naszemiasto.pl, matka jednego z uczniów, który chodził z Filipem do tej samej szkoły (Zespołu Szkół im. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach), powiedziała, że na początku roku szkolnego rodzice zostali poinformowani o przypadkach nękania nastolatka przez jego rówieśników.

- Na wywiadówce wychowawczyni opowiedziała nam, że jeden z chłopców próbował popełnić samobójstwo. Uratował go jednak jeden z jego kolegów. Poinformowała nas, że szkoła zawiadomi o wszystkim policję i zorganizuje pogadankę zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców. Do takiego spotkania jednak nie doszło - ujawniła.

- Zaczepiali go słownie, rzucali w jego stronę niewybredne komentarze. Pewnego dnia, gdy nauczycielka kazała im go przeprosić, to zamiast słowa przepraszam usłyszał, że ma wejść pod ławkę - mówi dalej matka jednego z uczniów. Do znęcania miało dochodzić często, a jeden z uczniów miał być nawet odesłany na zdalne lekcje, gdy przyłapano go na gnębieniu 16-latka.



Lokalne media podają, że według relacji kolegów i rodziców Filipa, 16-latek mógł być zakochany w jednej z uczennic, a zawód miłosny wpędził go w zły stan psychiczny.

Szkoła wiedziała o problemach 16-latka. Przekonuje, że Filip był "otoczony opieką"

Jak się okazuje, szkoła wiedziała o tych zdarzeniach, które zaczęły się już w pierwszej klasie (15-16 latki uczą się w II klasie, a 16-17 latki chodzą do III klasy szkoły średniej). W oświadczeniu zapewniono, że 16-latek "był otoczony opieką", a pedagodzy "starali się pomóc przez działania na różnych płaszczyznach, przy współpracy z wieloma instytucjami, także z rodzicami". Rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak przekazał jednak, że policja w Obornikach nie otrzymała wcześniej żadnych sygnałów o ewentualnym nękaniu 16-latka - ani od rodziców, ani od szkoły.

Zgodnie z prawem ten, kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, podlega karze pozbawienia wolności do lat pięciu.



16-latek był poszukiwany od zeszłej środy. Po dwóch dniach ciało nastolatka zostało odnalezione przy wieży telekomunikacyjnej w Uścikowie.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.