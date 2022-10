Tarnowska policja w piątek po południu otrzymała informację o zakrwawionych ciałach czterech osób znajdujących się w domu jednorodzinnym przy ul. św. Marcina.

Na miejscu interweniowali strażacy z Państwowej Straży Pożarnej, którzy musieli wybić szybę w oknie aby wejść do środka. "Przybyłe na miejsce załogi ratowników medycznych stwierdziły zgon czterech osób; kobiety, mężczyzny oraz dwójki małych dzieci" - czytamy w komunikacie KMP w Tarnowie.

Kobieta miała 41 lat, mężczyzna - 43, dzieci były w wieku 3 i 6 lat.

"Zebrano ślady zbrodni oraz zabezpieczono prawdopodobne narzędzia, które zostały użyte do zadania śmiertelnych ran" - wskazuje policja. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie, co może wskazywać na samobójstwo rozszerzone.

Tarnów. Śmierć rodziny. Był wniosek o niebieską kartę

Tarnowska policja podała, że 41-letnia kobieta kilka tygodni wcześniej złożyła wniosek o założenie niebieskiej karty, czyli dokument stwierdzający występowanie przemocy domowej w rodzinie.

- Zgłoszenie w tej sprawie było całkiem nowe, wpłynęło we wrześniu do Centrum Usług Społecznych, czyli dawnego MOPS-u w Tarnowie. Tam było złożone i procedowane, wysłano informację o tym do nas i do prokuratury. Były procedowane już spotkania robocze, to wszystko było w trakcie sprawdzania. Trwały rozmowy i wgląd w sytuację rodzinną. Wszystkie nasze działania nabierały dopiero rozpędu - mówił w rozmowie z TVN24 asp. szt. Paweł Klimek.

Śledztwo w sprawie śmierci czteroosobowej rodziny prowadzi Prokuratura Rejonowa w Tarnowie.

Nowe informacje ws. tragedii w Tarnowie. Trzy narzędzia zbrodni

Szukasz pomocy?

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz skorzystać z Kryzysowego Telefonu Zaufania [LINK: ] pod numerem 116 123. Na stronie liniawsparcia.pl znajdziesz też listę organizacji prowadzących dyżury telefoniczne specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego, pomocy dzieciom i młodzieży czy ofiarom przemocy.

Doświadczasz przemocy domowej? Możesz zgłosić się na przykład do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Bezpłatna infolinia czynna jest całodobowo pod numerem telefonu 800 12 00 02. Więcej informacji znajdziesz na tej stronie. Jeśli występuje zagrożenie życia - dzwoń na numer alarmowy 112.