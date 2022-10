Gdy kierowca seata nie zatrzymał się w Sosnowcu (woj. śląskie) do kontroli, policjanci ruszyli za nim. Samochód, jak się później okazało, prowadził pijany 46-latek, który uciekał przed policją ulicami dzielnic Pogoń, Środula i Zagórze. Gdy dalszy pościg stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego, policjanci zdecydowali się użyć broni.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Krzysztof Kwiatkowski gościem Porannej Rozmowy Gazeta.pl (25.10)

Sosnowiec. Pogoń ulicami Sosnowca za 46-latkiem. Padły strzały

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu próbowali zatrzymać do kontroli drogowej kierowcę seata 21 października około godz. 19.30. "Na widok mundurowych kierujący gwałtownie przyspieszył i zaczął uciekać ulicami dzielnicy Pogoń. Mundurowi natychmiast ruszyli za nim, używając sygnałów dźwiękowych i świetlnych. Mężczyzna jednak nie zamierzał się zatrzymać. Wyjechał na trasę DK 94, skąd, mijając dzielnicę Środula, wjechał do dzielnicy Zagórze. Ponieważ znalazł się w rejonie, gdzie mógł już stwarzać poważne zagrożenie zarówno dla pieszych, jak i innych kierujących, policjanci zdecydowali o staranowaniu jego auta - przekazuje podkom. Sonia Kepper.

Kierowca zatrzymał się dopiero na ulicy Dworskiej, ponieważ został dociśnięty do ogrodzenia przez radiowóz. Jeden z policjantów próbował zbliżyć się do samochodu i wyciągnąć z niego kierowcę. Wtedy mężczyzna postanowił dalej uciekać. "Nie zważał nawet na to, że cofając, otwartymi drzwiami potrącił policjanta. Wtedy mundurowy zdecydował o wykorzystaniu broni i strzelił dwukrotnie w koło samochodu, jak się okazuje skutecznie, a uciekający pojazd został szybko zatrzymany już na sąsiedniej ulicy" - relacjonuje Sonia Kepper.

Sosnowiec. Dziecko tonęło o krok od dorosłych. Nie zauważyli [WIDEO]

Sosnowiec. Kierowcy seata grozi do pięciu lat pozbawienia wolności

Doszło do powtórnego staranowania pojazdu, a 46-latek został zatrzymany przez policjantów. "W zdarzeniu nikt z jego uczestników nie odniósł poważniejszych obrażeń. Mężczyzna odpowie za ucieczkę przed mundurowymi, kierowanie pod wpływem alkoholu i naruszenie nietykalności cielesnej policjanta" - przekazuje Kepper. Za wszystkie przewinienia mężczyźnie grozi do pięciu lat więzienia. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na dwa miesiące.

Jechał bez opony, aż leciały iskry. Był tak pijany, że groziła mu śmierć