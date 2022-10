Zaćmienie Słońca, które będzie mieć miejsce we wtorek 25 października, będzie widoczne także z Polski. Chociaż nie będzie to zaćmienie całkowite, to mieszkańcy północo-wschodnich regionów naszego kraju zobaczą tarczę gwiazdy zasłoniętą przez Księżyc w 46 proc. - będzie to najgłębsze częściowe zaćmienie Słońca w naszym kraju od siedmiu lat. W pozostałej części Polski także będzie można obserwować to zjawisko.

Zaćmienie Słońca 2022 - kiedy pojawi się na niebie?

Częściowe zaćmienie Słońca będzie widoczne we wtorek 25 października w całej Polsce. Zacznie się około godziny 11:10, a zakończy o godzinie mniej więcej 13:24. Maksymalna faza tego zjawiska przypadnie około godziny 12:17.

Zaćmienie Słońca 2022 - jak je obserwować?

Na początku warto przypomnieć, że zaćmienia Słońca nie możemy obserwować gołym okiem. Słońce jest bowiem 400 tysięcy razy jaśniejsze od Księżyca i nawet częściowe zasłonięcie tarczy może skutkować niebezpiecznymi konsekwencjami dla naszego wzroku.

Nie można używać przyrządów optycznych, które nie są odpowiednio przystosowane - szkła obiektywu aparatu, lornetki czy teleskopu zbierają więcej światła, niż jest w stanie przeprocesować to ludzkie oko. Spojrzenie na Słońce przez lornetkę może skutkować trwałym uszkodzeniem, a nawet utratą wzroku.

Jak napisał to Bartłomiej Pawlak z Next.gazeta.pl, w obserwowaniu zaćmienia Słońca nie warto stosować też starych metod, takich jak patrzenie przez kliszę fotograficzną czy przyciemnioną nieco szybę.

Domowe filtry, których instrukcje można znaleźć w internecie, blokują co prawda promieniowanie światła widzialnego, ale nie blokują promieniowania ultrafioletowego i podczerwieni, która szkodzi naszym oczom.

Jak więc oglądać zaćmienie Słońca, żeby było bezpiecznie? W sklepach astronomicznych za kilka-kilkanaście złotych można kupić okulary z filtrem lub folią ND5, która blokuje ponad 99 proc. światła. Kilkanaście złotych kosztuje też kawałek folii ND5, którą można założyć na ramkę z kartonu lub szczelnie okryć nim obiektywy - lornetki czy teleskopu.

Zaćmienie Słońca w Polsce już niebawem. Czy pogoda będzie sprzyjać?

Jeśli nie mamy folii ND5, to możemy skierować lornetkę w stronę Słońca, a odbicie rzutować na kartkę papieru, na której powinien pojawić się obraz zaćmienia.

Od 11:00 na Facebooku będzie prowadzona też transmisja z zaćmienia w Polsce.